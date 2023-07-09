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У Рівному розробили пончо-невидимку на фронт для ЗСУ

9 липня 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Рівному розробили пончо-невидимку на фронт для ЗСУ
Один із розробників пончо-невидимки Сергій Смалюк. Фото: BuildingTech
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Рівному волонтери розробили пончо-невидимку від тепловізора, яке також захищатиме українських військових на передовій від води та вітру. Новостворений продукт уже випробували та запатентували.

Про це повідомляє BuildingTech.

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Зазначається, що пончо-невидимку створив Сергій Смалюк спільно зі своїм проєкт-партнером, які до 24 лютого 2022 року, шили трикотажний одяг. Після початку повномасштабної війни вони почали шити одяг для військових.

"Перші зразки, які ми розробляли — це були зимові маскувальні костюми, для них використовувалася дорога іноземна тканина. Але ціна на таке спорядження була надто високою", — зазначив Сергій.

Пончо-невидимка від тепловізора для ЗСУ під час тестування. Фото: BuildingTech

Кути пончо мають великі отвори, які можна використовувати для перетворення виробу на намети для розтягування тенту. Вони також виводять повітря.

Пончо протестували за денного світла на відстані близько 50 м, що дало позитивний результат. Однак розробники вирішили звернутися до військових, щоб почути також і їхню думку щодо виробу.

"Накидка справді працює. Краще, напевно, використовувати під час пересування — у полі, у лісосмузі. Там, де треба швидко забезпечити маскування", — розповіли військові.

Нагадаємо, що на озброєнні у Збройних Силах України можуть з'явитися самохідні гаубиці Т-155 Firtina калібру 155 мм. Їх може передати Україні Туреччина.

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