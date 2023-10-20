В Британии запускают самый большой аккумулятор для хранения электроэнергии в Европе

Вид с высоты птичьего полета на проект HEIT в Британии. Фото: Harmony Energy Income Trust

Самый большой аккумулятор для хранения электроэнергии в Европе запускается в Великобритании. Проект Harmony Energy имеет мощность 99 мегаватт и расположен в Бекингемшире.

Об этом сообщает Energy Storage News.

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Недавно британский инвестор Harmony Energy Income Trust (HEIT) запустил две сетевые системы накопления энергии от аккумуляторов (BESS). Один из них — самый большой в Европе.

Этот проект имеет мощность 99 мегаватт и расположен в Бекингемшире. Такая система хранения энергии может поддерживать питание 450 тысяч домов в течение двух часов. В основе проекта используется батарея Megapack 2XL компании Tesla Inc.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в планах Великобритании построить морские ветроэнергетические мощности с целью обеспечить к 2035 году переход на 100% экологически чистую электроэнергию.

Напомним, компания Amazon начала эксперимент с человекоподобным роботом для работы на складе. Технологическая компания стремится все больше автоматизировать свои склады.