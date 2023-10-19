Amazon почала тестування людиноподібних роботів на своїх складах

Людиноподібний робот, якого тестує Amazon. Фото: AFP

Amazon розпочала експеримент з людиноподібним роботом для роботи на складі. Технологічна компанія прагне все більше автоматизувати свої склади.

Про це пише The Guardian.

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Цього тижня компанія почала тестувати двоногого робота Digit, який може захоплювати та підіймати предмети. Пристрій спочатку тестують на переміщенні порожніх коробок.

Прагнення компанії роботизувати процеси викликало побоювання щодо впливу на​ співробітників, оскільки їх нараховується майже 1,5​ млн.

Головний технолог Тай Брейді заявив, що хоче "усунути всі чорні, буденні та повторювані" завдання в бізнесі Amazon. Однак він заперечив, що це призведе до скорочення робочих місць, стверджуючи, що Amazon потребуватиме такої ж кількість персоналу.

Брейді вважає, що люди є незамінними в роботі компанії та відхиляє ідеї повної автоматизації складу.

"Люди відіграють головну роль у процесі реалізації. Вони здатні мислити на вищому рівні та вміють діагностувати проблеми", — зазначив він.

Де використають робота

"Наше початкове використання цієї технології полягатиме в тому, щоб допомогти співробітникам у переробленні тоталізаторів, що є дуже повторюваним процесом збирання та переміщення порожніх тоталізаторів після того, як з них буде повністю вибрано інвентар", — додав технолог.

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