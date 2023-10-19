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Amazon почала тестування людиноподібних роботів на своїх складах

19 жовтня 2023 13:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Amazon почала тестування людиноподібних роботів на своїх складах
Людиноподібний робот, якого тестує Amazon. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Amazon розпочала експеримент з людиноподібним роботом для роботи на складі. Технологічна компанія прагне все більше автоматизувати свої склади.

Про це пише The Guardian.

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Чи замінять роботи людей

Цього тижня компанія почала тестувати двоногого робота Digit, який може захоплювати та підіймати предмети. Пристрій спочатку тестують на переміщенні порожніх коробок.

Прагнення компанії роботизувати процеси викликало побоювання щодо впливу на​ співробітників, оскільки їх нараховується майже 1,5​ млн.

Головний технолог Тай Брейді заявив, що хоче "усунути всі чорні, буденні та повторювані" завдання в бізнесі Amazon. Однак він заперечив, що це призведе до скорочення робочих місць, стверджуючи, що Amazon потребуватиме такої ж кількість персоналу.

Брейді вважає, що люди є незамінними в роботі компанії та відхиляє ідеї повної автоматизації складу.

"Люди відіграють головну роль у процесі реалізації. Вони здатні мислити на вищому рівні та вміють діагностувати проблеми", — зазначив він.

Де використають робота

"Наше початкове використання цієї технології полягатиме в тому, щоб допомогти співробітникам у переробленні тоталізаторів, що є дуже повторюваним процесом збирання та переміщення порожніх тоталізаторів після того, як з них буде повністю вибрано інвентар", — додав технолог.

Раніше ми писали, що унікальний автомобіль Stella Terra на сонячних батареях пройшов тест-драйв довжиною 1000 км через Марокко та Сахару. Він вважається першим у світі, здатним їздити по бездоріжжю на великі відстані без підзарядки.

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