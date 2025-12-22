Відео
Україна
Новини
Відео

Головна Технології Як увімкнути ліхтарик на iPhone, не торкаючись телефону

Як увімкнути ліхтарик на iPhone, не торкаючись телефону

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:24
Як увімкнути ліхтарик на айфоні без кнопки — лайфхаки
Увімкнений ліхтарик на телефоні. Фото: кадр з відео

Нові та сучасні смартфони дедалі частіше дозволяють виконувати повсякденні дії без фізичного контакту з дисплеєм. На iPhone для цього передбачена зручна, але маловідома можливість — увімкнення ліхтарика за допомогою вбудованих інструментів iOS.

Як увімкнути та вимкнути ліхтарик на iPhone, не торкаючись телефону — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Як увімкнути ліхтарик на iPhone без кнопки

У ситуаціях, коли руки зайняті або забруднені, користувач може скористатися голосовим асистентом Siri та активувати ліхтарик без жодного дотику до смартфона. На цю функцію звертає увагу видання SlashGear.

Щоб увімкнути ліхтарик, достатньо викликати Siri зручним способом: сказати "Привіт, Siri" (за умови, що голосову активацію попередньо налаштовано) або натиснути й утримувати бічну кнопку пристрою, а на старіших моделях — кнопку "Додому". Після цього потрібно промовити команду "Увімкни ліхтарик" чи англомовний варіант Turn on my flashlight. Для вимкнення ліхтарика використовуються аналогічні фрази — "Вимкни ліхтарик" або Turn off the flashlight.

null
Активація Siri. Фото: скриншот
Ліхтарик на айфоні
Налаштування Siri на iPhone. Фото: скриншот

Якщо Siri не реагує на голосовий виклик, проблему можна вирішити через налаштування. Для цього слід зайти в розділ "Apple Intelligence та Siri", відкрити пункт "Зверніться до Siri", тимчасово вимкнути опцію "Привіт, Siri", а потім активувати її повторно. Після цього система запропонує заново налаштувати розпізнавання голосу, що зазвичай покращує роботу асистента.

Нагадаємо, раніше ми писали, які питання не можна ставити асистенту Siri у техніці Apple. Цей помічник має обмежені можливості у деяких сервісах.

Також ми повідомляли, як перекинути файли з iPhone на USB-флешку без комп'ютера. Все зводиться до кількох простих кроків. 

телефони iPhone гаджети лайфхаки функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
