Как включить фонарик на iPhone, не касаясь телефона

Дата публикации 22 декабря 2025 14:24
Как включить фонарик на айфоне без кнопки — лайфхаки
Включенный фонарик на телефоне. Фото: кадр из видео

Новые и современные смартфоны все чаще позволяют выполнять повседневные действия без физического контакта с дисплеем. На iPhone для этого предусмотрена удобная, но малоизвестная возможность — включение фонарика с помощью встроенных инструментов iOS.

Как включить и выключить фонарик на iPhone, не касаясь телефона - читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Как включить фонарик на iPhone без кнопки

В ситуациях, когда руки заняты или загрязнены, пользователь может воспользоваться голосовым ассистентом Siri и активировать фонарик без всякого прикосновения к смартфону. На эту функцию обращает внимание издание SlashGear.

Чтобы включить фонарик, достаточно вызвать Siri удобным способом: сказать "Привет, Siri" (при условии, что голосовая активация предварительно настроена) или нажать и удерживать боковую кнопку устройства, а на старых моделях — кнопку "Домой". После этого нужно проговорить команду "Включи фонарик" или англоязычный вариант Turn on my flashlight. Для выключения фонарика используются аналогичные фразы — "Выключи фонарик" или Turn off the flashlight.

null
Активация Siri. Фото: скриншот
Ліхтарик на айфоні
Настройка Siri на iPhone. Фото: скриншот

Если Siri не реагирует на голосовой вызов, проблему можно решить через настройки. Для этого следует зайти в раздел "Apple Intelligence и Siri", открыть пункт "Обратитесь к Siri", временно отключить опцию "Привет, Siri", а затем активировать ее повторно. После этого система предложит заново настроить распознавание голоса, что обычно улучшает работу ассистента.

Напомним, ранее мы писали, какие вопросы нельзя задавать ассистенту Siri в технике Apple. Этот помощник имеет ограниченные возможности в некоторых сервисах.

Также мы сообщали, как перекинуть файлы с iPhone на USB-флешку без компьютера. Все сводится к нескольким простым шагам.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
