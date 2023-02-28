Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Техно arrow Компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам рф и кормит кремль: детали arrow

Компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам рф и кормит кремль: детали

28 февраля 2023 16:30
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам рф и кормит кремль: детали
Atomic Heart
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В день открытия продаж компьютерной игры Atomic Heart, якобы случайно совпавшей с датой обращения путина, в Минцифры призывали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине. Минцифры обратится к компаниям Sony, Microsoft и Valve.

Об этом сообщает Molfar.

Читайте также:

Подробности

Компьютерная игра Atomic Heart — опасна для украинцев. В ней есть намеки на агрессию рф, пропаганда СССР и использование старых фотографий украинских городов.

К тому же компания-разработчик игры Atomic Heart "сливает" данные пользователей российским госорганам. Она связана с "системообразующими" российскими компаниями Mail.ru Group, "Первый канал", "Единая россия", Газпром, олигархами и сотрудниками рф.

Atomic Heart

"Итак, сначала нам нужно установить студию-разработчика компьютерной игры Atomic Heart. На сайте в футере указано юрлицо — Mundfish Ltd, но юрлицо с таким названием не найдено. Вероятно подразумевается российское ООО "Брейндев" (ранее — ООО "Мундфиш"), зарегистрированная в 2017. В Terms указана кипрская Slimao Limited, зарегистрированная в 2018, и которой принадлежат TM Mundfish и Atomic Heart зарегистрированы в США в 2018", — пишет Molfar.

Согласно информации на сайте, компания была создана в 2017 году людьми, которые также владеют 63.87% кипрского юрлица:

  • Артём Галеев (13%);
  • Роберт Баратуни (Максим Зацепин) (35%);
  • Евгения Седова (15%);
  • Олег Городишенин (0,87%).

В компании работают 130 человек из 10 стран, в том числе из Польши, Украины, Австрии, Грузии, Израиля, Армении, ОАЭ, Сербии и Кипра. В перечне стран россии нет, хотя согласно LinkedIn, минимум 2 человека, работающих в компании, находятся в москве.

Компания позиционирует себя как международная с офисами на Кипре, в москве и Санкт-Петербурге. Офис в москве закрыт, согласно карте Yandex, а офис в Санкт-Петербурге не найден, но в 2018 году компания искала для него гейм-дева. Впоследствии релокировали часть компании в Ереван.

Концепция игры Atomic Heart — это утопия советского мира. Действия происходят в 1951 году. Компания не скрывает обожествления СССР, даже исторические данные на сайте освещают историю советской инженерии с 1938 по 1955 год, а в игре используются советские лозунги.

Украинские студии Remedy и 4A Games возмущены выходом игры. Они призвали отменить игру. СМИ рф подавали позицию украинцев как зависть.

"Минцифры Украины планируют обратиться к Sony, Microsoft и Valve с просьбой о полном запрете игры. Обусловливают эту просьбу использованием советской символики в игре, токсичностью, потенциальным сбором данных и передачей госорганам, а также потенциальным использованием денег от покупки на продолжение войны", — говорится. в сообщении.

В игре использовали старые снимки Донецка. К тому же, Atomic Heart продается на платформе VK Play.

Свою позицию по войне россии против Украины компания объяснила в Twitter. Они написали, что за мир, а также не комментируют две темы — политику и религию и не поддерживают форм дискриминации.

Портал ain.capital опубликовал в январе 2023 года статью, где помимо связей с рф также писал о том, что в пользовательском соглашении на российской версии сайта есть предупреждение о возможной передаче данных государственным органам по запросу, в частности в статье указаны налоговая служба и фсб.

ООО "Брейндев", являющееся юрлицом компании в рф, уплатило в 2021 году в бюджет 2.62 миллиона рублей.

Напомним, российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:00 Государство начисляет компенсации военным за поднаём жилья: что нужно знать

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

17:50 Россияне пытаются найти пути обхода украинского ПВО — Гуменюк

17:44 Путинистская партия решила провести выборы в Донецке: что известно

Новина з фото

17:35 Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте

17:25 Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

17:15 Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом

17:06 Оккупанты втянули в пропаганду украинские банки: аналитики опровергли очередной фейк

Новина з відео

15:15 Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Актуальное по теме

None 28 Февраль 18:01

Государство начисляет компенсации военным за поднаём жилья: что нужно знать

None 28 Февраль 16:43

Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

None 28 Февраль 18:01

Россияне пытаются найти пути обхода украинского ПВО — Гуменюк

None 28 Февраль 17:44

Путинистская партия решила провести выборы в Донецке: что известно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB