Компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам рф и кормит кремль: детали

Atomic Heart

В день открытия продаж компьютерной игры Atomic Heart, якобы случайно совпавшей с датой обращения путина, в Минцифры призывали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине. Минцифры обратится к компаниям Sony, Microsoft и Valve.

Об этом сообщает Molfar.

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Компьютерная игра Atomic Heart — опасна для украинцев. В ней есть намеки на агрессию рф, пропаганда СССР и использование старых фотографий украинских городов.

К тому же компания-разработчик игры Atomic Heart "сливает" данные пользователей российским госорганам. Она связана с "системообразующими" российскими компаниями Mail.ru Group, "Первый канал", "Единая россия", Газпром, олигархами и сотрудниками рф.

"Итак, сначала нам нужно установить студию-разработчика компьютерной игры Atomic Heart. На сайте в футере указано юрлицо — Mundfish Ltd, но юрлицо с таким названием не найдено. Вероятно подразумевается российское ООО "Брейндев" (ранее — ООО "Мундфиш"), зарегистрированная в 2017. В Terms указана кипрская Slimao Limited, зарегистрированная в 2018, и которой принадлежат TM Mundfish и Atomic Heart зарегистрированы в США в 2018", — пишет Molfar.

Согласно информации на сайте, компания была создана в 2017 году людьми, которые также владеют 63.87% кипрского юрлица:

Артём Галеев (13%);

Роберт Баратуни (Максим Зацепин) (35%);

Евгения Седова (15%);

Олег Городишенин (0,87%).

В компании работают 130 человек из 10 стран, в том числе из Польши, Украины, Австрии, Грузии, Израиля, Армении, ОАЭ, Сербии и Кипра. В перечне стран россии нет, хотя согласно LinkedIn, минимум 2 человека, работающих в компании, находятся в москве.

Компания позиционирует себя как международная с офисами на Кипре, в москве и Санкт-Петербурге. Офис в москве закрыт, согласно карте Yandex, а офис в Санкт-Петербурге не найден, но в 2018 году компания искала для него гейм-дева. Впоследствии релокировали часть компании в Ереван.

Концепция игры Atomic Heart — это утопия советского мира. Действия происходят в 1951 году. Компания не скрывает обожествления СССР, даже исторические данные на сайте освещают историю советской инженерии с 1938 по 1955 год, а в игре используются советские лозунги.

Украинские студии Remedy и 4A Games возмущены выходом игры. Они призвали отменить игру. СМИ рф подавали позицию украинцев как зависть.

"Минцифры Украины планируют обратиться к Sony, Microsoft и Valve с просьбой о полном запрете игры. Обусловливают эту просьбу использованием советской символики в игре, токсичностью, потенциальным сбором данных и передачей госорганам, а также потенциальным использованием денег от покупки на продолжение войны", — говорится. в сообщении.

В игре использовали старые снимки Донецка. К тому же, Atomic Heart продается на платформе VK Play.

Свою позицию по войне россии против Украины компания объяснила в Twitter. Они написали, что за мир, а также не комментируют две темы — политику и религию и не поддерживают форм дискриминации.

Портал ain.capital опубликовал в январе 2023 года статью, где помимо связей с рф также писал о том, что в пользовательском соглашении на российской версии сайта есть предупреждение о возможной передаче данных государственным органам по запросу, в частности в статье указаны налоговая служба и фсб.

ООО "Брейндев", являющееся юрлицом компании в рф, уплатило в 2021 году в бюджет 2.62 миллиона рублей.

Напомним, российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.