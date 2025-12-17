Україна отримала 70 тис. доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib

Вакцина. Фото ілюстративне: Pexels

В Україну надійшло 70 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, призначеної для захисту дітей одразу від п’яти небезпечних інфекцій. Йдеться про кашлюк, дифтерію, правець, гепатит B та гемофільну інфекцію типу b, які становлять особливу загрозу для здоров’я немовлят і дітей раннього віку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Чому потрібно ставити щепленням дітям вакцинами ПЕНТА-Hib

В МОЗ попередили, що кашлюк, дифтерія, правець, гепатит B та гемофільна інфекція типу b можуть мати важкий перебіг і призводити до серйозних ускладнень.

Зокрема, кашлюк супроводжується тривалими нападами сильного кашлю, що у немовлят може навіть призвести до зупинки дихання. Дифтерія уражає дихальні шляхи та серце і в окремих випадках спричиняє задуху, а правець небезпечний розвитком сильних м’язових спазмів, які можуть становити пряму загрозу життю.

Також інфікування гепатитом B у дитячому віці часто переходить у хронічну форму та призводить до ураження печінки. Гемофільна інфекція типу b, своєю чергою, може викликати менінгіт, пневмонію та інші тяжкі захворювання.

Коли треба вакцинувати дітей

Вакцину ПЕНТА-Hib вводять у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах вакцинації державних медичних закладів, а також у приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров’я України. Для отримання вакцинації або уточнення графіка щеплень батькам рекомендують звертатися до сімейного лікаря чи педіатра.

Нагадаємо, нещодавно в Україні змінили календар щеплень, тож діти отримуватимуть деякі вакцини значно раніше. Натомість лікарі заявили про дефіцит вакцин проти грипу в Україні.