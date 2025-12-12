Відео
Головна Медцентр В Україні недостатньо вакцин від грипу — що каже лікарка

В Україні недостатньо вакцин від грипу — що каже лікарка

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:15
В Україні нестача вакцин від грипу — що відомо
Лікар робить вакцинацію. Ілюстративне фото: Freepik

Наразі в Україні недостатньо вакцин від грипу. У вересні завезли дуже мало доз, тому їх не вистачає для населення нашої країни.

Про це заявила сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

В Україні не вистачає вакцин від грипу

За інформацією лікарки Віти Олещенко, у вересні в Україну завезли дуже мало вакцин від грипу — лише 350 тисяч доз.

Лікарка пояснила, що це дуже мало для населення України, враховуючи, що на початку 2025 року з лютого по квітень захворюваність на грип була дуже високою й з тяжкими перебігами.

"У вересні було дуже мало завезено в Україну вакцин від грипу. Дуже мало було замовлено, чи то державою, чи логістичними фірмами. 350 тисяч доз вакцини від грипу було завезено — це ні про що для тієї популяції населення, яка у нас існує", — наголосила Віта Олещенко.

Крім того, фахівчиня зазначила, що дана ситуація прогнозована, і вона буде погіршуватися, тому що грип дуже контагіозний, швидко передається.

За словами лікарки, грип важко протікає, викликає дуже високу температуру, яка погано збивається. Кашель може викликати пневмонії, запальні процеси в інших органах.

Медикиня рекомендує при перших ознаках грипу не плутати його з ГРВІ й звертатися до сімейного лікаря для швидкої діагностики. Від грипу існує п'ятиденний препарат, який варто приймати.

"Нам прогнозують, що вакцина з'явиться в середині грудня. Це буде корейська вакцина "Джісі Флю Квадривалент". Не відкладайте це на завтра. Обдзвонюйте лікарні, питайте, чи вони замовляли, і записуйтеся в вейтлісти, щоб отримати захист", — підсумувала лікарка.

Раніше ми розповідали про ключові помилки під час лікування сезонних захворювань, зокрема грипу.

Також ми інформували, що змінилося в оновленому Національному календарі профілактичних щеплень, який набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
