В Украине нехватка вакцин от гриппа — что известно

Сейчас в Украине недостаточно вакцин от гриппа. В сентябре завезли очень мало доз, поэтому их не хватает для населения нашей страны.

Об этом заявила семейный врач Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE.

В Украине не хватает вакцин от гриппа

По информации врача Виты Олещенко, в сентябре в Украину завезли очень мало вакцин от гриппа — всего 350 тысяч доз.

Врач объяснила, что это очень мало для населения Украины, учитывая, что в начале 2025 года с февраля по апрель заболеваемость гриппом была очень высокой и с тяжелыми течениями.

"В сентябре было очень мало завезено в Украину вакцин от гриппа. Очень мало было заказано, то ли государством, то ли логистическими фирмами. 350 тысяч доз вакцины от гриппа было завезено — это ни о чем для той популяции населения, которая у нас существует", — отметила Вита Олещенко.

Кроме того, специалист отметила, что данная ситуация прогнозируемая, и она будет ухудшаться, потому что грипп очень контагиозный, быстро передается.

По словам врача, грипп тяжело протекает, вызывает очень высокую температуру, которая плохо сбивается. Кашель может вызвать пневмонии, воспалительные процессы в других органах.

Медик рекомендует при первых признаках гриппа не путать его с ОРВИ и обращаться к семейному врачу для быстрой диагностики. От гриппа существует пятидневный препарат, который стоит принимать.

"Нам прогнозируют, что вакцина появится в середине декабря. Это будет корейская вакцина "Джиси Флю Квадривалент". Не откладывайте это на завтра. Обзванивайте больницы, спрашивайте, заказывали ли они, и записывайтесь в вейтлисты, чтобы получить защиту", — подытожила врач.

