Украина получила 70 тыс. доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib

В Украину поступило 70 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, предназначенной для защиты детей сразу от пяти опасных инфекций. Речь идет о коклюше, дифтерии, столбняке, гепатите B и гемофильной инфекции типа b, которые представляют особую угрозу для здоровья младенцев и детей раннего возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Почему нужно ставить прививкам детям вакцинами ПЕНТА-Hib

В Минздраве предупредили, что коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит B и гемофильная инфекция типа b могут иметь тяжелое течение и приводить к серьезным осложнениям.

В частности, коклюш сопровождается длительными приступами сильного кашля, что у младенцев может даже привести к остановке дыхания. Дифтерия поражает дыхательные пути и сердце и в отдельных случаях вызывает удушье, а столбняк опасен развитием сильных мышечных спазмов, которые могут представлять прямую угрозу жизни.

Также инфицирование гепатитом B в детском возрасте часто переходит в хроническую форму и приводит к поражению печени. Гемофильная инфекция типа b, в свою очередь, может вызвать менингит, пневмонию и другие тяжелые заболевания.

Когда надо вакцинировать детей

Вакцину ПЕНТА-Hib вводят в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Прививки можно сделать бесплатно в пунктах вакцинации государственных медицинских учреждений, а также в частных клиниках, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины. Для получения вакцинации или уточнения графика прививок родителям рекомендуют обращаться к семейному врачу или педиатру.

Напомним, недавно в Украине изменили календарь прививок, поэтому дети будут получать некоторые вакцины значительно раньше. Зато врачи заявили о дефиците вакцин против гриппа в Украине.