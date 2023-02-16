Японцы создали работа SPIDAR – он умеет летать и бегать

Японцы создали робота, который умеет бегать и летать благодаря пропеллерам
В Японии ученые Токийского университета успешно разработали гибридного робота. Он умеет ходить и летать и использует для этого пропеллеры.
Об этом стало известно из аккаунта исследователей на YouTube.
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Робот SPIDAR
Исследователи назвали робота SPIDAR. Это название является аббревиатурой на SPherIcally vectorable and Distributed rotors, ассистированных Air-ground amphibious quadruped Robot, что означает "четырехногий робот-амфибия со сферическими векторами и распределенными роторами".
Робот оснащен аккамуляторами, которые позволяют ему летать в течение девяти минут или ходить 18 минут. SPIDAR весит 15 кг. Он имеет несколько конечностей, на каждую из которых установлены пропеллеры. Благодаря этому робот может создать регулируемую тягу и двигаться.
"Несмотря на то, что разными исследовательскими группами было разработано несколько двуногих роботов "воздух-земля", насколько нам известно, это первый случай создания гибридного четырехногого робота. Мы разрабатываем такую новую платформу с несколькими конечностями не только для мультимодального передвижения, но и для расширения возможностей" манипулирование как на земле, так и в воздухе", — поделились разработчики.
Напомним, наука и медицина не стоят на месте. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили научный прорыв. Они изобрели новый биоматериал, способный лечить поврежденные ткани изнутри и восстанавливать клетки.