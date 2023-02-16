Японцы создали работа SPIDAR – он умеет летать и бегать

Робот SPIDAR

В Японии ученые Токийского университета успешно разработали гибридного робота. Он умеет ходить и летать и использует для этого пропеллеры.

Об этом стало известно из аккаунта исследователей на YouTube.

Робот SPIDAR

Исследователи назвали робота SPIDAR. Это название является аббревиатурой на SPherIcally vectorable and Distributed rotors, ассистированных Air-ground amphibious quadruped Robot, что означает "четырехногий робот-амфибия со сферическими векторами и распределенными роторами".

Робот оснащен аккамуляторами, которые позволяют ему летать в течение девяти минут или ходить 18 минут. SPIDAR весит 15 кг. Он имеет несколько конечностей, на каждую из которых установлены пропеллеры. Благодаря этому робот может создать регулируемую тягу и двигаться.

"Несмотря на то, что разными исследовательскими группами было разработано несколько двуногих роботов "воздух-земля", насколько нам известно, это первый случай создания гибридного четырехногого робота. Мы разрабатываем такую новую платформу с несколькими конечностями не только для мультимодального передвижения, но и для расширения возможностей" манипулирование как на земле, так и в воздухе", — поделились разработчики.

Напомним, наука и медицина не стоят на месте. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили научный прорыв. Они изобрели новый биоматериал, способный лечить поврежденные ткани изнутри и восстанавливать клетки.