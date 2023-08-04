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Бойцы ГУР получили мощный украинский беспилотный авиакомплекс "Валькирия"

4 августа 2023 22:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Бойцы ГУР получили мощный украинский беспилотный авиакомплекс "Валькирия"
Украинские разведчики с беспилотным авиакомплексом "Валькирия". Фото: ГУР МО Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Благотворительному фонду "Повернись живим" удалось передать подразделению ГУР МО Украины беспилотный авиакомплекс "Валькирия". Его цена — 2 789 200 гривен.

Об этом пишет пресс-служба украинской разведки.

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Отмечается, что украинские разведчики уже получили 1 БпАК "Валькирия". Он имеет три беспилотника и наземную станцию управления со всем необходимым дополнительным оборудованием, а именно:

  • ноутбук и монитор для обработки данных,
  • комплект мачт и антенн,
  • карты памяти,
  • леер,
  • ремкомплект.

Что еще передали разведчикам

Также воинам было передано 5 дополнительных бортов БпЛА "Валькирия" и 5 профессиональных ноутбуков, чтобы прорабатывать видео и фото с полетов.

Работа "Валькирии"

""Валькирия" — беспилотный авиационный комплекс украинского производства, очень хорошо зарекомендовавший себя во время войны. "Валькирия" малозаметна для радаров, проста и надежна в использовании. В военных целях применяется для разведки и корректировки артиллерийского огня в круглосуточном режиме", — объяснили в сообщении.

В ГУР добавили, что "Валькирия" может находиться в воздухе до 120 минут. Кроме того, она транслирует видео в онлайн-режиме. Дальность полета достигает 40 км.

"Спасибо благотворительному фонду "Повернись живим" и всем гражданам, кто продолжает поддерживать украинские Силы безопасности и обороны!" — отметили в сообщении.

Напомним, украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотный разведывательный комплекс Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.

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