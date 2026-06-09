Суд отказался признавать мобилизацию незаконной из-за отсутствия повестки

Решение суда. Фото: скриншот YouTube

Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который требовал отменить свою мобилизацию. Мужчина утверждал, что его доставили в территориальный центр комплектования без вручения повестки, после чего в тот же день направили на военно-врачебную комиссию и призвали на военную службу. Истец просил отменить приказ о призыве и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Однако суд не нашел оснований для удовлетворения таких требований, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Почему суд отказал в иске

Во время рассмотрения дела суд установил, что на момент мобилизации мужчина состоял на воинском учете, был признан годным к службе и не имел оформленной отсрочки либо бронирования. Истец не оспаривал вывод военно-врачебной комиссии о пригодности к службе, а ставил под сомнение исключительно порядок направления на медицинский осмотр и последующего призыва. В ТЦК заявили, что действовали в рамках законодательства о мобилизации.

Суд пришел к выводу, что даже возможные процедурные замечания относительно направления на ВВК сами по себе не свидетельствуют о незаконности мобилизации. В решении отмечается, что во время действия военного положения призыву подлежат военнообязанные, не имеющие права на отсрочку или бронирование. Действующее законодательство не предусматривает возможности отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии.

По итогам рассмотрения дела суд указал, что отсутствие отсрочки и установленная пригодность к военной службе являются определяющими обстоятельствами при мобилизации. Требование об увольнении из военной службы также было отклонено как производное от требования отменить приказ о призыве. В результате Ивано-Франковский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

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