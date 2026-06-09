Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд отказался признавать мобилизацию незаконной из-за отсутствия повестки

Суд отказался признавать мобилизацию незаконной из-за отсутствия повестки

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 03:32
Суд отказался признавать мобилизацию незаконной из-за отсутствия повестки
Решение суда. Фото: скриншот YouTube

Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который требовал отменить свою мобилизацию. Мужчина утверждал, что его доставили в территориальный центр комплектования без вручения повестки, после чего в тот же день направили на военно-врачебную комиссию и призвали на военную службу. Истец просил отменить приказ о призыве и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Однако суд не нашел оснований для удовлетворения таких требований, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Почему суд отказал в иске

Во время рассмотрения дела суд установил, что на момент мобилизации мужчина состоял на воинском учете, был признан годным к службе и не имел оформленной отсрочки либо бронирования. Истец не оспаривал вывод военно-врачебной комиссии о пригодности к службе, а ставил под сомнение исключительно порядок направления на медицинский осмотр и последующего призыва. В ТЦК заявили, что действовали в рамках законодательства о мобилизации.

Суд пришел к выводу, что даже возможные процедурные замечания относительно направления на ВВК сами по себе не свидетельствуют о незаконности мобилизации. В решении отмечается, что во время действия военного положения призыву подлежат военнообязанные, не имеющие права на отсрочку или бронирование. Действующее законодательство не предусматривает возможности отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии.

По итогам рассмотрения дела суд указал, что отсутствие отсрочки и установленная пригодность к военной службе являются определяющими обстоятельствами при мобилизации. Требование об увольнении из военной службы также было отклонено как производное от требования отменить приказ о призыве. В результате Ивано-Франковский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, почему некоторые сотрудники ТЦК и СП носят с собой оружие и в каких случаях могут его применять. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что у работников ТЦК есть график патрулирования, они не находятся на дежурстве 24 часа. 

суд мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации