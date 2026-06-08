В ТЦК озвучили свою версию резонансных случаев мобилизации на Буковине

Представители ТЦК в Черновицкой области. Фото: кадр из видео

Представители ТЦК в Черновицкой области во время заседания парламентской ВСК объяснили обстоятельства нескольких резонансных инцидентов, которые в последние месяцы получили широкую огласку. Речь идет о случае со строителями, которые находились на высоте во время проверки документов, конфликт на улице Русской в Черновцах и стрельбу во время мероприятий оповещения. Чиновники также рассказали, чем завершились эти ситуации и какие решения были приняты по их результатам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание ВСК.

ВСК заслушала объяснения относительно громких случаев с участием ТЦК в Черновицкой области

В частности, и.о. начальника Черновицкого городского ТЦК Андрей Ревецкий рассказал о случае, который произошел 18 апреля на одной из строительных площадок. По его словам, во время проверки военно-учетных документов двое работников находились в строительной люльке между третьим и четвертым этажами и отказывались спускаться вниз.

"На месте было только четыре работника ТЦК, а не 50, как сообщалось ранее. Вместе с полицейскими мы пытались путем толерантного общения убедить мужчин добровольно спуститься", — заявил Ревецкий.

Он подчеркнул, что никаких силовых действий к мужчинам не применяли. После того как они спустились, их доставили в ТЦК, где они прошли военно-врачебную комиссию и были мобилизованы. По словам чиновника, оба находились в розыске как нарушители воинского учета и не имели права на отсрочку или бронирование.

Читайте также:

Отдельно во время заседания обсудили конфликт, который произошел 21 мая на улице Русской в Черновцах. В.и.о. начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух сообщил, что инцидент возник во время проверки документов мужчины, который, согласно данным системы "Оберіг", находился в розыске как нарушитель воинского учета.

"Во время общения начали собираться местные жители. Чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации, группа оповещения вместе с полицейскими покинула место происшествия", — пояснил Обух.

По его словам, подобные конфликты нередко возникают во время проверки документов и попыток пригласить военнообязанных в ТЦК для уточнения учетных данных.

Также представители ТЦК прокомментировали историю со стрельбой, которая произошла 7 февраля во время мероприятий оповещения в Черновцах. По словам Обуха, военнообязанный, который находился в служебном автомобиле, отказался выполнять требования правоохранителей, после чего нанес удар столярным стамеской одному из военнослужащих и попытался убежать.

"Было произведено несколько выстрелов из стартового пистолета. Впоследствии мужчину задержали, он прошел ВВК и был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины", — сообщил чиновник.

В то же время уголовное производство в отношении военнослужащего ТЦК, который применил стартовый пистолет, было закрыто из-за малозначительности. После служебного расследования его привлекли к дисциплинарной ответственности и перевели для дальнейшего прохождения службы в боевую воинскую часть.

Также из-за малозначительности было закрыто дело в отношении мужчины, который ранил военнослужащего. Сейчас он также проходит службу в составе Вооруженных сил Украины.

Как писали Новини.LIVE, недавно чиновника Луцкого территориального центра комплектования задержали на взятке в размере 7 тысяч долларов. По предварительной информации, он помогал избежать мобилизации военнообязанному . Продолжается расследование.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Днепре работники ТЦК выбросили мобилизованного вблизи свалки. Кроме того, мужчине угрожали. Двум чиновникам грозит до пяти лет тюрьмы.