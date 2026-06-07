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Главная ТЦК Адвокат: ТЦК не может самостоятельно аннулировать бронирование

Адвокат: ТЦК не может самостоятельно аннулировать бронирование

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 08:39
Адвокат: ТЦК не может самостоятельно аннулировать бронирование
Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

Адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская заявила, что нет таких случаев, когда территориальный центр комплектования может аннулировать бронирование. У сотрудников отсутствуют такие полномочия.

Об этом Виолетта Монастырская рассказала для "УНИАН", передает Новини.LIVE.

ТЦК не могут самостоятельно снять бронь

Постановление Кабмина №76 регулирует порядок бронирования. В частности, 12 пункт объясняет, когда могут его отменить:

  • в случае завершения предприятием выполнения мобилизационного задания или его официальной отмены;
  • прекращения производства или предоставления услуг для ВСУ;
  • лишения компании статуса критически важной для экономики - однако такое решение может принять только орган, который его предоставил;
  • в случае ликвидации предприятия или увольнения военнообязанного.

Решение об отмене бронирования принимает уполномоченный орган или предприятие, а не ТЦК.

Центры комплектования только вносят лицо в специальный воинский учет на основании действующего решения о бронировании. В то же время они могут снимать военнообязанного с такого учета, но это происходит уже после аннулирования бронирования.

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Как писали Новини.LIVE, в определенных случаях использование мобильных телефонов мобилизованными может быть ограничено из соображений безопасности. Такие меры вводят в учебных центрах и воинских частях, чтобы снизить риск обнаружения объектов противником.

Ранее в Кировоградской области суд признал незаконным и отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен, наложенном на военнообязанного. Основанием для взыскания была неявка по вызову. В то же время суд установил, что отсутствуют надлежащие доказательства вручения повестки и официального уведомления гражданина о необходимости явиться.

Украина бронирование ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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