Адвокат: ТЦК не может самостоятельно аннулировать бронирование
Адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская заявила, что нет таких случаев, когда территориальный центр комплектования может аннулировать бронирование. У сотрудников отсутствуют такие полномочия.
Об этом Виолетта Монастырская рассказала для "УНИАН", передает Новини.LIVE.
ТЦК не могут самостоятельно снять бронь
Постановление Кабмина №76 регулирует порядок бронирования. В частности, 12 пункт объясняет, когда могут его отменить:
- в случае завершения предприятием выполнения мобилизационного задания или его официальной отмены;
- прекращения производства или предоставления услуг для ВСУ;
- лишения компании статуса критически важной для экономики - однако такое решение может принять только орган, который его предоставил;
- в случае ликвидации предприятия или увольнения военнообязанного.
Решение об отмене бронирования принимает уполномоченный орган или предприятие, а не ТЦК.
Центры комплектования только вносят лицо в специальный воинский учет на основании действующего решения о бронировании. В то же время они могут снимать военнообязанного с такого учета, но это происходит уже после аннулирования бронирования.
Как писали Новини.LIVE, в определенных случаях использование мобильных телефонов мобилизованными может быть ограничено из соображений безопасности. Такие меры вводят в учебных центрах и воинских частях, чтобы снизить риск обнаружения объектов противником.
Ранее в Кировоградской области суд признал незаконным и отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен, наложенном на военнообязанного. Основанием для взыскания была неявка по вызову. В то же время суд установил, что отсутствуют надлежащие доказательства вручения повестки и официального уведомления гражданина о необходимости явиться.