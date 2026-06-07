Адвокат: ТЦК не може самостійно анулювати бронювання

Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

Адвокатка LEGAL STRATEGY Віолета Монастирська заявила, що немає таких випадків, коли територіальний центр комплектування може анулювати бронювання. У співробітників відсутні такі повноваження.

Про це Віолета Монастирська розповіла для "УНІАН", передає Новини.LIVE.

ТЦК не можуть самостійно зняти бронь

Постанова Кабміну №76 регулює порядок бронювання. Зокрема, 12 пункт пояснює, коли можуть його скасувати:

у разі завершення підприємством виконання мобілізаційного завдання або його офіційного скасування;

припинення виробництва чи надання послуг для ЗСУ;

позбавлення компанії статусу критично важливої для економіки — однак таке рішення може ухвалити лише орган, який його надав;

у випадку ліквідації підприємства або звільнення військовозобов’язаного.

Рішення про скасування бронювання приймає уповноважений орган або підприємство, а не ТЦК.

Центри комплектування лише вносять особу до спеціального військового обліку на підставі чинного рішення про бронювання. Водночас вони можуть знімати військовозобов’язаного з такого обліку, але це відбувається вже після анулювання бронювання.

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Як писали Новини.LIVE, у певних випадках використання мобільних телефонів мобілізованими може бути обмежене з міркувань безпеки. Такі заходи запроваджують у навчальних центрах і військових частинах, щоб знизити ризик виявлення об’єктів противником.

Раніше у Кіровоградській області суд визнав незаконною та скасував постанову ТЦК про штраф у розмірі 17 тисяч гривень, накладений на військовозобов’язаного. Підставою для стягнення була неявка за викликом. Водночас суд встановив, що відсутні належні докази вручення повістки та офіційного повідомлення громадянина про необхідність з’явитися.