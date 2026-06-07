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Головна ТЦК Адвокат: ТЦК не може самостійно анулювати бронювання

Адвокат: ТЦК не може самостійно анулювати бронювання

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 08:39
Адвокат: ТЦК не може самостійно анулювати бронювання
Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

Адвокатка LEGAL STRATEGY Віолета Монастирська заявила, що немає таких випадків, коли територіальний центр комплектування може анулювати бронювання. У співробітників відсутні такі повноваження.

Про це Віолета Монастирська розповіла для "УНІАН", передає Новини.LIVE.

ТЦК не можуть самостійно зняти бронь

Постанова Кабміну №76 регулює порядок бронювання. Зокрема, 12 пункт пояснює, коли можуть його скасувати

  • у разі завершення підприємством виконання мобілізаційного завдання або його офіційного скасування;
  • припинення виробництва чи надання послуг для ЗСУ;
  • позбавлення компанії статусу критично важливої для економіки — однак таке рішення може ухвалити лише орган, який його надав;
  • у випадку ліквідації підприємства або звільнення військовозобов’язаного.

Рішення про скасування бронювання приймає уповноважений орган або підприємство, а не ТЦК.

Центри комплектування лише вносять особу до спеціального військового обліку на підставі чинного рішення про бронювання. Водночас вони можуть знімати військовозобов’язаного з такого обліку, але це відбувається вже після анулювання бронювання.

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Як писали Новини.LIVE, у певних випадках використання мобільних телефонів мобілізованими може бути обмежене з міркувань безпеки. Такі заходи запроваджують у навчальних центрах і військових частинах, щоб знизити ризик виявлення об’єктів противником. 

Раніше у Кіровоградській області суд визнав незаконною та скасував постанову ТЦК про штраф у розмірі 17 тисяч гривень, накладений на військовозобов’язаного. Підставою для стягнення була неявка за викликом. Водночас суд встановив, що відсутні належні докази вручення повістки та офіційного повідомлення громадянина про необхідність з’явитися.

Україна бронювання ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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