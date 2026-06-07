Суд встал на сторону ТЦК в деле о мобилизации врача-интерна

Работник ТЦК заполняет документы. Иллюстративное фото: Суспільне Чернигов

Врач-интерн подал иск к Территориальному центру комплектования и социальной поддержки о якобы незаконной мобилизации, несмотря на право на отсрочку. Однако военнообязанный должен был подать в ТЦК соответствующие документы, чтобы воспользоваться этим правом, чего он на самом деле не сделал.

Об этом говорится в решении Запорожского окружного административного суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Мужчина отметил, что учится в интернатуре в Запорожском государственном медико-фармацевтическом университете, а также проходит практическую подготовку врача-интерна по хирургии в местной областной клинической больнице с августа 2024 года по июль 2027 года.

По его словам, работники ТЦК остановили его на блокпосту, когда проезжал через Тернополь, и задержали. В ТЦК истец представил все необходимые документы по обучению и несмотря на это мужчину направили на ВВК, которая признала его годным, и поставили на воинский учет. В то же время мужчина отметил, что медицинский осмотр был проведен ненадлежащим образом и что он имеет право на отсрочку в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В свою очередь в ТЦК объяснили, что истец не оформлял заявление об отсрочке и не был забронирован, поэтому его призвали на военную службу.

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Решение суда

Суд отметил, что истец не имеет оформленной в ТЦК отсрочки от мобилизации. В то же время согласно позиции Верховного Суда, право на отсрочку нужно оформить в установленном порядке, ведь само по себе оно не означает автоматического освобождения от мобилизации, однако сделать это можно только до начала военной службы.

Таким образом суд решил, что приказ ТЦК о мобилизации истца был издан правомерно, поэтому отказал мужчине в удовлетворении иска.

Новини.LIVE сообщали, что в Кировоградской области суд встал на сторону истца и отменил штраф ТЦК в размере 17 тыс. грн. Военные обвиняли мужчину, что он якобы не пришел в Центр по повестке, однако суд установил, что документ был вручен ненадлежащим образом.

Также мы рассказывали, что суд отменил мобилизацию студента, которого призвали в мае 2025 года. По словам военного адвоката Романа Лихачева, суд фактически признал, что статус студента на момент мобилизации может быть решающим даже после зачисления в воинскую часть.