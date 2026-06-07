Суд став на бік ТЦК у справі про мобілізацію лікаря-інтерна

Працівник ТЦК заповнює документи. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

Лікар-інтерн подав позов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нібито незаконної мобілізації попри право на відстрочку. Однак військовозобов'язаний мав подати до ТЦК відповідні документи, щоб скористатися цим правом, чого він насправді не зробив.

Про це йдеться у рішенні Запорізького окружного адміністративного суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Чоловік зазначив, що навчається в інтернатурі в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, а також проходить практичну підготовку лікаря-інтерна з хірургії в місцевій обласній клінічній лікарні з серпня 2024 року по липень 2027 року.

За його словами, працівники ТЦК зупинили його на блокпості, коли проїжджав через Тернопіль, та затримали. У ТЦК позивач представив усі необхідні документи щодо навчання та попри це чоловіка направили на ВЛК, яка визнала його придатним, та поставили на військовий облік. Водночас чоловік наголосив, що медичний огляд був проведений неналежно та що він має право на відстрочку відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Своєю чергою у ТЦК пояснили, що позивач не оформлював заяву про відстрочку і не був заброньований, тому його призвали на військову службу.

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Рішення суду

Суд зазначив, що позивач не має оформленої в ТЦК відстрочки від мобілізації. Водночас згідно з позицією Верховного Суду, право на відстрочку потрібно оформити у встановленому порядку, адже саме по собі воно не означає автоматичного звільнення від мобілізації, однак зробити це можна лише до початку військової служби.

Таким чином суд вирішив, що наказ ТЦК про мобілізацію позивача був виданий правомірно, тому відмовив чоловіку в задоволенні позову.

Новини.LIVE повідомляли, що у Кіровоградській області суд став на бік позивача та скасував штраф ТЦК в розмірі 17 тис. грн. Військові звинувачували чоловіка, що він нібито не прийшов до Центру за повісткою, однак суд встановив, що документ був вручений неналежним чином.

Також ми розповідали, що суд скасував мобілізацію студента, якого призвали в травні 2025 року. За словами військового адвоката Романа Лихачова, суд фактично визнав, що статус студента на момент мобілізації може бути вирішальним навіть після зарахування до військової частини.