У ТЦК озвучили свою версію резонансних випадків мобілізації на Буковині

Представники ТЦК у Чернівецькій області. Фото: кадр із відео

Представники ТЦК у Чернівецькій області під час засідання парламентської ТСК пояснили обставини кількох резонансних інцидентів, які останніми місяцями набули широкого розголосу. Йдеться про випадок із будівельниками, які перебували на висоті під час перевірки документів, конфлікт на вулиці Руській у Чернівцях та стрілянину під час заходів оповіщення. Посадовці також розповіли, чим завершилися ці ситуації та які рішення були ухвалені за їхніми результатами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання ТСК.

ТСК заслухала пояснення щодо гучних випадків за участю ТЦК у Чернівецькій області

Зокрема, т.в.о. начальника Чернівецького міського ТЦК Андрій Ревецький розповів про випадок, який стався 18 квітня на одному з будівельних майданчиків. За його словами, під час перевірки військово-облікових документів двоє працівників перебували у будівельній люльці між третім і четвертим поверхами та відмовлялися спускатися вниз.

"На місці було лише чотири працівники ТЦК, а не 50, як повідомлялося раніше. Разом із поліцейськими ми намагалися шляхом толерантного спілкування переконати чоловіків добровільно спуститися", — заявив Ревецький.

Він наголосив, що жодних силових дій до чоловіків не застосовували. Після того як вони спустилися, їх доставили до ТЦК, де вони пройшли військово-лікарську комісію та були мобілізовані. За словами посадовця, обидва перебували в розшуку як порушники військового обліку та не мали права на відстрочку чи бронювання.

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Окремо під час засідання обговорили конфлікт, який стався 21 травня на вулиці Руській у Чернівцях. Т.в.о. начальника Чернівецького районного ТЦК Олександр Обух повідомив, що інцидент виник під час перевірки документів чоловіка, який, згідно з даними системи "Оберіг", перебував у розшуку як порушник військового обліку.

"Під час спілкування почали збиратися місцеві мешканці. Щоб не допустити подальшого загострення ситуації, група оповіщення разом із поліцейськими залишила місце події", — пояснив Обух.

За його словами, подібні конфлікти нерідко виникають під час перевірки документів та спроб запросити військовозобов’язаних до ТЦК для уточнення облікових даних.

Також представники ТЦК прокоментували історію зі стріляниною, яка сталася 7 лютого під час заходів оповіщення в Чернівцях. За словами Обуха, військовозобов’язаний, який перебував у службовому автомобілі, відмовився виконувати вимоги правоохоронців, після чого завдав удару столярною стамескою одному з військовослужбовців та спробував втекти.

"Було здійснено декілька пострілів зі стартового пістолета. Згодом чоловіка затримали, він пройшов ВЛК та був мобілізований до лав Збройних сил України", — повідомив посадовець.

Водночас кримінальне провадження щодо військовослужбовця ТЦК, який застосував стартовий пістолет, було закрите через малозначність. Після службового розслідування його притягнули до дисциплінарної відповідальності та перевели для подальшого проходження служби до бойової військової частини.

Також через малозначність було закрито справу щодо чоловіка, який поранив військовослужбовця. Наразі він також проходить службу у складі Збройних сил України.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно посадовця Луцького територіального центру комплектування затримали на хабарі у розмірі 7 тисяч доларів. За попередньою інформацією, він допомагав уникнути мобілізації військовозобовʼязаному. Триває розслідування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Дніпрі працівники ТЦК викинули мобілізованого поблизу смітника. Крім того, чоловікові погрожували. Двом посадовцям загрожує до п’яти років в’язниці.