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Головна ТЦК Суд відмовився визнавати мобілізацію незаконною через відсутність повістки

Суд відмовився визнавати мобілізацію незаконною через відсутність повістки

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 03:32
Суд відмовився визнавати мобілізацію незаконною через відсутність повістки
Рішення суду. Фото: скриншот YouTube

Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов'язаного, який вимагав скасувати свою мобілізацію. Чоловік стверджував, що його доправили до територіального центру комплектування без вручення повістки, після чого того самого дня направили на військово-лікарську комісію та призвали на військову службу. Позивач просив скасувати наказ про призов і зобов'язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

Однак суд не знайшов підстав для задоволення таких вимог, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чому суд відмовив у позові

Під час розгляду справи суд встановив, що на момент мобілізації чоловік перебував на військовому обліку, був визнаний придатним до служби та не мав оформленої відстрочки або бронювання. Позивач не заперечував висновок військово-лікарської комісії про придатність до служби, а ставив під сумнів винятково порядок направлення на медичний огляд і подальшого призову. У ТЦК заявили, що діяли в рамках законодавства про мобілізацію.

Суд дійшов висновку, що навіть можливі процедурні зауваження щодо направлення на ВЛК самі по собі не свідчать про незаконність мобілізації. У рішенні зазначається, що під час дії воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані, які не мають права на відстрочку або бронювання. Чинне законодавство не передбачає можливості відмовитися від проходження військово-лікарської комісії.

За підсумками розгляду справи суд вказав, що відсутність відстрочки та встановлена придатність до військової служби є визначальними обставинами під час мобілізації. Вимогу про звільнення з військової служби також було відхилено як похідну від вимоги скасувати наказ про призов. У результаті Івано-Франківський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову.

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суд мобілізація ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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