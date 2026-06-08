У ТЦК розкрили графік роботи груп оповіщення

Представники ТЦК у Чернівецькій області. Фото: кадр із відео

Групи оповіщення ТЦК працюють переважно з 06:00 до 19:00–20:00. До їхнього складу входять представники територіальних центрів комплектування та працівники поліції, а кількість учасників може змінюватися залежно від поставлених завдань. Для кожної групи окремо визначаються райони, маршрути та місця проведення заходів з оповіщення і перевірки військово-облікових документів.

Про це під час засідання парламентської ТСК повідомили керівники Чернівецького міського та районного ТЦК, передає Новини.LIVE.

Групи оповіщення можуть працювати до 16 годин на добу

Т.в.о. начальника Чернівецького міського ТЦК Андрій Ревецький пояснив, що групи оповіщення можуть формуватися в різному складі залежно від наявності особового складу, однак обов’язково включають представників ТЦК та поліції.

"Зазвичай групи працюють із шостої ранку до 19-ї або 20-ї години. Щодобово формується наказ, яким визначаються склад груп, райони та місця проведення заходів", — зазначив він.

За словами посадовця, для кожної групи окремо визначаються маршрути роботи, конкретні мікрорайони, вулиці або інші локації, де проводяться заходи з оповіщення та перевірки військово-облікових документів.

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Т.в.о. начальника Чернівецького районного ТЦК Олександр Обух додав, що фактичний робочий день військовослужбовців у складі таких груп часто є довшим.

"Військовослужбовці виконують завдання по 14–16 годин на добу. Максимум мають один вихідний на тиждень", — повідомив Обух.

Він також наголосив, що тривалість роботи окремої групи залежить від організації служби та поставлених завдань.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше представники ТЦК Чернівецької області відреагували на резонансні скандали під час оповіщення. Зокрема вони прокоментували мобілізацію на будівельному майданчику. Вони вважають, що інцидент був законним.

Також Новини.LIVE писали про єдину законну причину неявки до ТЦК. Це лікарняний. У всіх інших випадках після неявки до ТЦК оголошують в розшук.