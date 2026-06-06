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Головна ТЦК Лікарняний дозволяє не з'являтися в ТЦК за повісткою

Лікарняний дозволяє не з'являтися в ТЦК за повісткою

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 06:30
Лікарняний дозволяє не з'являтися в ТЦК за повісткою
Військовозобов’язаний в ТЦК. Фото: Звягельський РТЦК

Громадянин, який отримав повістку, повинен з'явитися у територіальний центр комплектування. Неявка за повісткою може обернутися оголошенням у розшук. Єдина законна причина не з’являтися у ТЦК це лікарняний.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки від ТЦК

Територіальні центри комплектування використовують для проведення військового обліку та загальної мобілізації такий інструмент, як повістки. Законодавство визначає різні види повісток.

Це можуть бути повістки для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії. Крім того, існує особливий вид повістки: бойова повістка, або ж мобілізаційне розпорядження.

Неявка за повісткою в територіальний центр комплектування є серйозним правопорушенням. За це громадянина можуть оголосити у розшук.

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До юристів звернувся громадянин, який раніше перебував у розшуку. Той розшук був знятий після спливання термінів, визначених у законодавстві.

Громадянин поцікавився, чи може він бути оголошений у розшук знову. І як можна уникнути візиту до ТЦК, якщо він отримає повторну повістку.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що ТЦК має право надіслати нову повістку. А ігнорувати її, підкреслив юрист, можна лише за однієї умови, наявності лікарняного: "Законною підставою не прибувати до ТЦК є хвороба".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що буде з повісткою після неявки до ТЦК із поважних причин.

Після отримання повістки всі військовозобов'язані мають у зазначений день і час прийти до ТЦК та СП. Винятком є ситуації, коли громадянин не може з'явитися за викликом через поважні причини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що громадянина можуть оголосити у розшук через неявку за бойовою повісткою без ВЛК.

Громадянин повинен реагувати на вимоги ТЦК, зокрема, з’являтися за повістками. Але бувають випадки, коли громадянина оголошують у розшук нібито як за неявку за бойовою повісткою, при цьому він навіть не проходив ВЛК. Юристи пояснили, що цей факт не варто сприймати буквально, а розшук можна оскаржити.

лікарняні повістки ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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