Больничный позволяет не являться в ТЦК по повестке

Военнообязанный в ТЦК. Фото: Звягельский РТЦК

Гражданин, получивший повестку, должен явиться в территориальный центр комплектования. Неявка по повестке может обернуться объявлением в розыск. Единственная законная причина не появляться в ТЦК это больничный.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки от ТЦК

Территориальные центры комплектования используют для проведения воинского учета и общей мобилизации такой инструмент, как повестки. Законодательство определяет различные виды повесток.

Это могут быть повестки для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Кроме того, существует особый вид повестки: боевая повестка, или же мобилизационное распоряжение.

Неявка по повестке в территориальный центр комплектования является серьезным правонарушением. За это гражданина могут объявить в розыск.

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К юристам обратился гражданин, который ранее находился в розыске. Тот розыск был снят после истечения сроков, определенных в законодательстве.

Гражданин поинтересовался, может ли он быть объявлен в розыск снова. И как можно избежать визита в ТЦК, если он получит повторную повестку.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что ТЦК имеет право прислать новую повестку. А игнорировать ее, подчеркнул юрист, можно только при одном условии, наличии больничного: "Законным основанием не прибывать в ТЦК является болезнь".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что будет с повесткой после неявки в ТЦК по уважительным причинам.

После получения повестки все военнообязанные должны в указанный день и время прийти в ТЦК и СП. Исключением являются ситуации, когда гражданин не может явиться по вызову по уважительным причинам.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что гражданина могут объявить в розыск из-за неявки по боевой повестке без ВВК.

Гражданин должен реагировать на требования ТЦК, в частности, являться по повесткам. Но бывают случаи, когда гражданина объявляют в розыск якобы как за неявку по боевой повестке, при этом он даже не проходил ВВК. Юристы объяснили, что этот факт не стоит воспринимать буквально, а розыск можно обжаловать.