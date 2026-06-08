В ТЦК раскрыли график работы групп оповещения

Представители ТЦК в Черновицкой области. Фото: кадр из видео

Группы оповещения ТЦК работают преимущественно с 06:00 до 19:00-20:00. В их состав входят представители территориальных центров комплектования и работники полиции, а количество участников может меняться в зависимости от поставленных задач. Для каждой группы отдельно определяются районы, маршруты и места проведения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов.

Об этом во время заседания парламентской ВСК сообщили руководители Черновицкого городского и районного ТЦК, передает Новини.LIVE.

Группы оповещения могут работать до 16 часов в сутки

В.и.о. начальника Черновицкого городского ТЦК Андрей Ревецкий пояснил, что группы оповещения могут формироваться в разном составе в зависимости от наличия личного состава, однако обязательно включают представителей ТЦК и полиции.

"Обычно группы работают с шести утра до 19 или 20 часов. Ежесуточно формируется приказ, которым определяются состав групп, районы и места проведения мероприятий", — отметил он.

По словам чиновника, для каждой группы отдельно определяются маршруты работы, конкретные микрорайоны, улицы или другие локации, где проводятся мероприятия по оповещению и проверке военно-учетных документов.

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В.и.о. начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух добавил, что фактический рабочий день военнослужащих в составе таких групп часто является длиннее.

"Военнослужащие выполняют задачи по 14-16 часов в сутки. Максимум имеют один выходной в неделю", — сообщил Обух.

Он также отметил, что продолжительность работы отдельной группы зависит от организации службы и поставленных задач.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее представители ТЦК Черновицкой области отреагировали на резонансные скандалы во время оповещения. В частности они прокомментировали мобилизацию на строительной площадке. Они считают, что инцидент был законным.

Также Новини.LIVE писали о единственной законной причине неявки в ТЦК. Это больничный. Во всех остальных случаях после неявки в ТЦК объявляют в розыск.