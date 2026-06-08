Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В ТЦК раскрыли график работы групп оповещения

В ТЦК раскрыли график работы групп оповещения

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 21:25
В ТЦК раскрыли график работы групп оповещения
Представители ТЦК в Черновицкой области. Фото: кадр из видео

Группы оповещения ТЦК работают преимущественно с 06:00 до 19:00-20:00. В их состав входят представители территориальных центров комплектования и работники полиции, а количество участников может меняться в зависимости от поставленных задач. Для каждой группы отдельно определяются районы, маршруты и места проведения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов.

Об этом во время заседания парламентской ВСК сообщили руководители Черновицкого городского и районного ТЦК, передает Новини.LIVE.

Группы оповещения могут работать до 16 часов в сутки

В.и.о. начальника Черновицкого городского ТЦК Андрей Ревецкий пояснил, что группы оповещения могут формироваться в разном составе в зависимости от наличия личного состава, однако обязательно включают представителей ТЦК и полиции.

"Обычно группы работают с шести утра до 19 или 20 часов. Ежесуточно формируется приказ, которым определяются состав групп, районы и места проведения мероприятий", — отметил он.

По словам чиновника, для каждой группы отдельно определяются маршруты работы, конкретные микрорайоны, улицы или другие локации, где проводятся мероприятия по оповещению и проверке военно-учетных документов.

Читайте также:

В.и.о. начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух добавил, что фактический рабочий день военнослужащих в составе таких групп часто является длиннее.

"Военнослужащие выполняют задачи по 14-16 часов в сутки. Максимум имеют один выходной в неделю", — сообщил Обух.

Он также отметил, что продолжительность работы отдельной группы зависит от организации службы и поставленных задач.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее представители ТЦК Черновицкой области отреагировали на резонансные скандалы во время оповещения. В частности они прокомментировали мобилизацию на строительной площадке. Они считают, что инцидент был законным.

Также Новини.LIVE писали о единственной законной причине неявки в ТЦК. Это больничный. Во всех остальных случаях после неявки в ТЦК объявляют в розыск.

Черновицкая область мобилизация ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации