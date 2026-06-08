У Чернівецькому ТЦК пояснили, чому деякі працівники носять пістолети

Представники Чернівецького ТЦК. Фото: кадр із відео

Працівники ТЦК не мають окремих повноважень на носіння чи застосування зброї під час роботи у складі груп оповіщення. Водночас деякі військовослужбовці використовують засоби самозахисту через побоювання за власну безпеку. Такі заходи вони пояснюють попередніми випадками нападів на представників центрів комплектування.

Про це під час засідання парламентської ТСК заявив т.в.о. начальника Чернівецького районного ТЦК Олександр Обух, передає Новини.LIVE.

Обух: працівники ТЦК не мають права на зброю, але захищаються

Т.в.о. начальника Чернівецького районного ТЦК Олександр Обух заявив, що чинне законодавство не передбачає для працівників ТЦК спеціального дозволу на носіння або застосування зброї під час виконання службових завдань.

"Немає дозволу щодо використання зброї чи її носіння. Однак більшість військовослужбовців переживають за себе, враховуючи випадки, які раніше траплялися в нашій державі, зокрема летальні випадки щодо військовослужбовців, які залучалися до груп оповіщення", — сказав Обух.

Посадовець наголосив, що цей засіб військові беруть для власного захисту.

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Як писали Новини.LIVE, до складу груп оповіщення входять представники територіальних центрів комплектування та працівники поліції. Вони працюють з 6:00 до 19:00–20:00. У тиждень такі особи можуть мати один вихідний.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву ТЦК повідомляли, що мобілізація на будівництві в Чернівцях була законною. За словами представника ТЦК, чоловіки, які були на будівельній люльці, перебували в розшуку. А ВЛК визнала їх придатними до служби.