В Черновицком ТЦК объяснили, почему некоторые работники носят пистолеты

Представители Черновицкого ТЦК. Фото: кадр из видео

Работники ТЦК не имеют отдельных полномочий на ношение или применение оружия во время работы в составе групп оповещения. В то же время некоторые военнослужащие используют средства самозащиты из-за опасений за собственную безопасность. Такие меры они объясняют предыдущими случаями нападений на представителей центров комплектования.

Об этом во время заседания парламентской ВСК заявил и.о. начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух, передает Новини.LIVE.

Обух: работники ТЦК не имеют права на оружие, но защищаются

В.и.о. начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух заявил, что действующее законодательство не предусматривает для работников ТЦК специального разрешения на ношение или применение оружия при выполнении служебных задач.

"Нет разрешения на использование оружия или его ношение. Однако большинство военнослужащих переживают за себя, учитывая случаи, которые ранее случались в нашем государстве, в частности летальные случаи в отношении военнослужащих, которые привлекались к группам оповещения", — сказал Обух.

Чиновник подчеркнул, что это средство военные берут для собственной защиты.

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Как писали Новини.LIVE, в состав групп оповещения входят представители территориальных центров комплектования и работники полиции. Они работают с 6:00 до 19:00-20:00. В неделю такие лица могут иметь один выходной.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление ТЦК сообщали, что мобилизация на стройке в Черновцах была законной. По словам представителя ТЦК, мужчины, которые были на строительной люльке, находились в розыске. А ВВК признала их годными к службе.