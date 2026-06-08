Відстрочка з паспортом без фото: ТЦК має прийняти документи

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того, аби оформити відстрочку від призову, потрібно надати чинні документи, зокрема, паспорт. Кабмін визначив, що на час воєнного стану таким є паспорт, в який не була вклеєна фотографія до 25 чи 45-річчя. В ТЦК не мають права відмовляти у оформленні відстрочки з таким документом.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і документи для відстрочки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року після оголошення на усій території країни воєнного стану.

Надалі загальна мобілізація неодноразово продовжувалася рішеннями Верховної Ради. Тож станом на 2026 рік цей процес продовжується, а військовозобов’язані громадяни можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Втім, частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно мати відповідну, затверджену законом підставу.

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До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації. Він розповів, що має усі документи, але існує нюанс із паспортом.

У паспортній книжці громадянина не вклеєна чергова фотографія (які потрібно вклеювати в 25 і 45 років). Чоловік поцікавився, чи залишається такий паспорт законним документом.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що такий документ ТЦК має враховувати і не повинен відмовлятися приймати. Айвазян зазначив: "За постановою уряду документи, які підтверджують особу, вважаються дійсними упродовж всього терміну дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування. Це стосується, зокрема, паспортів громадян України у формі книжечки, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25-річного або 45-річного віку (строк вклеювання до яких настав після 24.01.2022 та в період воєнного стану)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка для догляду накладає обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, яка вимога є важливою у процесі оформлення відстрочки для опіки над родичем.

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації через інститут опікунства. Але для цього потрібно в суді виконати ключову вимогу, без якої відстрочка буде неможлива.