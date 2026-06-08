Отсрочка с паспортом без фото: ТЦК должен принять документы

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того, чтобы оформить отсрочку от призыва, нужно предоставить действующие документы, в частности, паспорт. Кабмин определил, что на время военного положения таковым является паспорт, в который не была вклеена фотография до 25 или 45-летия. В ТЦК не имеют права отказывать в оформлении отсрочки с таким документом.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и документы для отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после объявления на всей территории страны военного положения.

В дальнейшем всеобщая мобилизация неоднократно продлевалась решениями Верховной Рады. Поэтому по состоянию на 2026 год этот процесс продолжается, а военнообязанные граждане могут быть призваны в ряды ВСУ.

Впрочем, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно иметь соответствующее, утвержденное законом основание.

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Паспорт без фото является действительным до конца войны

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации. Он рассказал, что имеет все документы, но существует нюанс с паспортом.

В паспортной книжке гражданина не вклеена очередная фотография (которые нужно вклеивать в 25 и 45 лет). Мужчина поинтересовался, остается ли такой паспорт законным документом.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что такой документ ТЦК должен учитывать и не должен отказываться принимать. Айвазян отметил: "По постановлению правительства документы, подтверждающие личность, считаются действительными в течение всего срока действия военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены. Это касается, в частности, паспортов граждан Украины в форме книжечки, в которые не вклеена фотография лица в случае достижения им 25-летнего или 45-летнего возраста (срок вклеивания в которые наступил после 24.01.2022 и в период военного положения)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляют уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какое требование является важным в процессе оформления отсрочки для опеки над родственником.

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации через институт опекунства. Но для этого нужно в суде выполнить ключевое требование, без которого отсрочка будет невозможна.