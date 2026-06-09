Почему забронированным присылают повестки: юрист объяснил действия ТЦК

Приложение "Резерв+", где поступают уведомления о повестках. Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования может отправлять повестки даже забронированным гражданам. Это, в частности, может быть повестка для сверки данных. Юристы объяснили, что делать гражданину с броней в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды повесток в Украине

Ключевым инструментом воинского учета в Украине являются повестки. Во время действия военного положения повестки нужны для проведения всеобщей мобилизации.

Законодательство определяет несколько видов повесток. Прежде всего это повестки на обновление военно-учетных данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

Существует также так называемая боевая повестка. Официально этот документ называется мобилизационным распоряжением и вручается гражданину уже после ВВК для отправки в воинскую часть или учебный центр.

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Почему ТЦК направляет забронированным повестку для сверки

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование. Он рассказал, что в "Резерв+" ему поступило уведомление о повестке для сверки. Мужчина поинтересовался, что это такое и как ему реагировать на такую повестку, учитывая бронирование.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Повестка для сверки данных это вызов в ТЦК и СП для проверки актуальности информации, содержащейся в вашем личном деле (семейное положение, место жительства, состояние здоровья, образование, место работы и т.д.). Это не повестка на прохождение ВВК или повестка на отправку в воинскую часть. Это чисто административная процедура для обновления реестра "Оберіг".

Дерий объяснил, что делать гражданину в такой ситуации: "Для начала заберите повестку на почте. Затем подготовьте документы и явитесь в ТЦК на дату, указанную в этой повестке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, на что украинцам нужно обращать внимание во время вручения повестки на улице.

Повестки в Украине остаются основным способом оповещения военнообязанных мужчин. Этот документ могут вручить в любом месте, в частности по месту жительства, по месту работы, на блокпосте или на улице. Но перед тем как подписывать повестку, гражданин должен внимательно ее изучить.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что будет за отказ от повестки и прохождения ВВК.

В Украине в связи с войной продолжается мобилизация, поэтому мужчинам призывного возраста могут вручать повестки и направлять их на прохождение ВВК. За отказ от того и другого есть определенные последствия.