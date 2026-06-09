Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Почему забронированным присылают повестки: юрист объяснил действия ТЦК

Почему забронированным присылают повестки: юрист объяснил действия ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 00:30
Почему забронированным присылают повестки: юрист объяснил действия ТЦК
Приложение "Резерв+", где поступают уведомления о повестках. Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования может отправлять повестки даже забронированным гражданам. Это, в частности, может быть повестка для сверки данных. Юристы объяснили, что делать гражданину с броней в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды повесток в Украине

Ключевым инструментом воинского учета в Украине являются повестки. Во время действия военного положения повестки нужны для проведения всеобщей мобилизации.

Законодательство определяет несколько видов повесток. Прежде всего это повестки на обновление военно-учетных данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

Существует также так называемая боевая повестка. Официально этот документ называется мобилизационным распоряжением и вручается гражданину уже после ВВК для отправки в воинскую часть или учебный центр.

Читайте также:

Почему ТЦК направляет забронированным повестку для сверки

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование. Он рассказал, что в "Резерв+" ему поступило уведомление о повестке для сверки. Мужчина поинтересовался, что это такое и как ему реагировать на такую повестку, учитывая бронирование.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Повестка для сверки данных это вызов в ТЦК и СП для проверки актуальности информации, содержащейся в вашем личном деле (семейное положение, место жительства, состояние здоровья, образование, место работы и т.д.). Это не повестка на прохождение ВВК или повестка на отправку в воинскую часть. Это чисто административная процедура для обновления реестра "Оберіг".

Дерий объяснил, что делать гражданину в такой ситуации: "Для начала заберите повестку на почте. Затем подготовьте документы и явитесь в ТЦК на дату, указанную в этой повестке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, на что украинцам нужно обращать внимание во время вручения повестки на улице.

Повестки в Украине остаются основным способом оповещения военнообязанных мужчин. Этот документ могут вручить в любом месте, в частности по месту жительства, по месту работы, на блокпосте или на улице. Но перед тем как подписывать повестку, гражданин должен внимательно ее изучить.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что будет за отказ от повестки и прохождения ВВК.

В Украине в связи с войной продолжается мобилизация, поэтому мужчинам призывного возраста могут вручать повестки и направлять их на прохождение ВВК. За отказ от того и другого есть определенные последствия.

повестки бронирование ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации