Бронирование военнообязанных в портале "Дія". Фото: УНИАН

Работник медицинского учреждения из Кировоградской области добился отмены приказа о призыве после того, как суд обнаружил нарушения при оформлении его медицинского освидетельствования. Мужчина занимал должность юрисконсульта в центре первичной медико-санитарной помощи, имевшем статус критически важного предприятия. Работодатель подал документы на новое бронирование сотрудника, однако решение по заявке на тот момент еще не было принято.

Тем временем мужчину направили на ВВК, признали пригодным и мобилизовали, однако административный суд в итоге удовлетворил его иск, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Предыдущее бронирование истца завершилось 11 марта 2026 года. Уже на следующий день медицинское учреждение направило через "Дію" заявление на оформление новой отсрочки для пяти работников, включая юрисконсульта. Однако 14 марта мужчину призвали на службу, а результат рассмотрения заявки появился только 15 марта. Четверым сотрудникам бронь предоставили, тогда как в отношении истца система указала статус "Не забронировано".

Почему суд признал решения незаконными

Ключевым обстоятельством стало отсутствие документов, подтверждающих полноценное прохождение военно-врачебной комиссии. Суд несколько раз запрашивал карточку медицинского осмотра, заключения врачей, результаты анализов и другие первичные материалы. Ответчики предоставили только электронную справку с выводом о пригодности мужчины к военной службе. Этого оказалось недостаточно, чтобы подтвердить соблюдение установленной процедуры.

Суд отдельно рассмотрел вопрос бронирования и указал, что подача работодателем заявления не означает автоматического предоставления отсрочки. На дату мобилизации у мужчины уже не было действующего бронирования. Вместе с тем отсутствие отсрочки не освобождало ТЦК и ВВК от обязанности соблюдать порядок медицинского освидетельствования и подтверждать законность своих решений документами.

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Кировоградский окружной административный суд по делу №340/2269/26 полностью удовлетворил иск мужчины. Постановление ВВК от 14 марта 2026 года о пригодности к военной службе признали противоправным и отменили. Также суд отменил приказ начальника ТЦК №664 в части призыва истца и направления в воинскую часть. Дополнительно в его пользу взыскали 1064,96 гривны судебного сбора. При этом отмена приказа о призыве сама по себе не означает автоматического увольнения военнослужащего с уже начатой службы.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанным гражданам придется заплатить крупный штраф из-за отказа сообщить в ТЦК дополнительные сведения о себе.

Также Новини.LIVE писали, что до конца года часть украинских предприятий потеряет возможность подавать на бронирование собственных сотрудников, однако ситуацию можно изменить.