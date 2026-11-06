Реєстрація військовозобов’язаних на порталі "Дія". Фото: УНІАН

Працівник медичного закладу з Кіровоградської області домігся скасування наказу про призов після того, як суд виявив порушення під час оформлення його медичного огляду. Чоловік обіймав посаду юрисконсульта в центрі первинної медико-санітарної допомоги, який мав статус критично важливого підприємства. Роботодавець подав документи на нове бронювання співробітника, проте рішення щодо заявки на той момент ще не було ухвалено.

Тим часом чоловіка направили на ВЛК, визнали придатним та мобілізували, проте адміністративний суд у підсумку задовольнив його позов, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реклама

Попереднє бронювання позивача завершилося 11 березня 2026 року. Вже наступного дня медичний заклад надіслав через "Дію" заяву на оформлення нового відстрочення для п’яти працівників, зокрема юрисконсульта. Однак 14 березня чоловіка призвали на службу, а результат розгляду заявки з’явився лише 15 березня. Чотирьом співробітникам бронь надали, тоді як щодо позивача система вказала статус "Не заброньовано".

Чому суд визнав рішення незаконними

Ключовою обставиною стала відсутність документів, що підтверджують повноцінне проходження військово-лікарської комісії. Суд кілька разів запитував картку медичного огляду, висновки лікарів, результати аналізів та інші первинні матеріали. Відповідачі надали лише електронну довідку з висновком про придатність чоловіка до військової служби. Цього виявилося недостатньо, щоб підтвердити дотримання встановленої процедури.

Суд окремо розглянув питання бронювання та зазначив, що подання роботодавцем заяви не означає автоматичного надання відстрочки. На дату мобілізації у чоловіка вже не було чинного бронювання. Разом з тим відсутність відстрочки не звільняла ТЦК та ВЛК від обов’язку дотримуватися порядку медичного огляду та підтверджувати законність своїх рішень документами.

Читайте також:

Кіровоградський окружний адміністративний суд у справі № 340/2269/26 повністю задовольнив позов чоловіка. Постанову ВЛК від 14 березня 2026 року про придатність до військової служби визнали протиправною та скасували. Також суд скасував наказ начальника ТЦК № 664 у частині призову позивача та направлення до військової частини. Додатково на його користь стягнули 1064,96 гривні судового збору. При цьому скасування наказу про призов саме по собі не означає автоматичного звільнення військовослужбовця зі служби, яку він уже розпочав.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов’язаним громадянам доведеться сплатити значний штраф через відмову надати до ТЦК додаткові відомості про себе.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця року частина українських підприємств втратить можливість подавати заявки на бронювання власних співробітників, однак ситуацію можна змінити.