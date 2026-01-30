Какие знаки Зодиака получат бешеную удачу уже в эти выходные — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Для четырех знаков Зодиака эти выходные могут стать настоящим подарком судьбы. 31 января и 1 февраля мистические карты Таро пророчат счастливчикам внезапную удачу, приятные сюрпризы и радостные события.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают самые счастливые выходные.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о неожиданной удаче, которая придет в виде новости, звонка или случайной встречи. В период с 31 января по 1 февраля не откладывайте решение и не сомневайтесь в собственном выборе.

Лев — карта Таро "Солнце"

Вас ждут по-настоящему яркие выходные. "Солнце" символизирует успех и радость. Это будет удачное время для личных решений, свиданий, семейных встреч и важных разговоров. Будьте открытыми и искренними.

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вам эти суббота и воскресенье могут принести реальный шанс, который повлияет на будущее. "Туз Пентаклей" обещает выгодное предложение или финансовую выгоду. Это может быть новый проект, подарок или шанс, который стоит использовать без промедлений.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Для вас эти выходные будут настоящим глотком свежего воздуха. Суббота и воскресенье могут подарить вам исполнение желаний, эмоциональное восстановление, приятное известие или важное осознание. Доверяйте интуиции и не бойтесь мечтать.

