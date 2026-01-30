Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу вже на ці вихідні — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Для чотирьох знаків Зодіаку ці вихідні можуть стати справжнім подарунком долі. 31 січня та 1 лютого містичні карти Таро віщують щасливчикам раптову удачу, приємні сюрпризи та радісні події.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують найщасливіші вихідні.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про несподівану удачу, яка прийде у вигляді новини, дзвінка або випадкової зустрічі. У період з 31 січня по 1 лютого не відкладайте рішення та не сумнівайтеся у власному виборі.

Лев — карта Таро "Сонце"

На вас чекають по-справжньому яскраві вихідні. "Сонце" символізує успіх та радість. Це буде вдалий час для особистих рішень, побачень, сімейних зустрічей і важливих розмов. Будьте відкритими та щирими.

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

Вам ці субота та неділя можуть принести реальний шанс, який вплине на майбутнє. "Туз Пентаклів" обіцяє вигідну пропозицію або фінансову вигоду. Це може бути новий проєкт, подарунок або шанс, який варто використати без зволікань.

Риби — карта Таро "Зірка"

Для вас ці вихідні будуть справжнім ковтком свіжого повітря. Субота та неділя можуть подарувати вам здійснення бажань, емоційне відновлення, приємну звістку або важливе усвідомлення. Довіряйте інтуїції та не бійтесь мріяти.

