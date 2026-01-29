Які знаки Зодіаку отримають справжнє диво у ці вихідні — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро віщують у ці вихідні, 31 січня та 1 лютого, рідкісну енергетику, яка несе п'ятьом знакам Зодіаку шанси, збіги та несподівані подарунки долі. Це буде час, коли подія, слово або рішення можуть стати доленосними.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола карти Таро віщують справжнє диво вже у ці вихідні та як не проґавити цей момент.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить вам про щасливий випадок, який може змінити хід подій. Це може бути дзвінок, повідомлення або новина, що підштовхнуть вас до важливого кроку або допоможуть подивитися на ситуацію під іншим кутом. Будьте уважними, адже навіть дрібна деталь може запустити ланцюг позитивних змін.

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Ці вихідні принесуть вам багато щирих та добрих емоцій, які будуть пов'язані зі зворушливим зізнанням або примиренням, на яке ви вже й не сподівалися. Це буде час, який подарує вам віру, що любов і довіра реальні.

Терези — карта Таро "Правосуддя"

Цей вікенд принесе вам довгоочікуване полегшення. Те, що довго тримало в напрузі, нарешті завершиться. Можлива важлива відповідь, рішення або розмова, яка поставить остаточну крапку. Будьте чесними із собою та іншими, а також зберігайте спокій.

Скорпіон — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про те, що ці вихідні можуть стати моментом вашої особистої сили. Ви будете здатні вплинути на ситуацію, яку ви вважали складною або майже безнадійною. Ваша дія, слово або рішення може запустити ланцюг позитивних змін.

Водолій — карта Таро "Зірка"

"Зірка" говорить про надію, знак згори або внутрішнє прозріння. Ви можете раптом зрозуміти, куди рухатися далі, або отримати підтвердження, що обраний шлях правильний. Ви відновите віру в себе і майбутнє.

