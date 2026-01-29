Какие знаки Зодиака получат настоящее чудо в эти выходные — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро предвещают в эти выходные, 31 января и 1 февраля, редкую энергетику, которая несет пяти знакам Зодиака шансы, совпадения и неожиданные подарки судьбы. Это будет время, когда событие, слово или решение могут стать судьбоносными.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга карты Таро пророчат настоящее чудо уже в эти выходные и как не упустить этот момент.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит вам о счастливом случае, который может изменить ход событий. Это может быть звонок, сообщение или новость, которые подтолкнут вас к важному шагу или помогут посмотреть на ситуацию под другим углом. Будьте внимательны, ведь даже мелкая деталь может запустить цепь позитивных изменений.

Рак — карта Таро "Туз Кубков"

Эти выходные принесут вам много искренних и добрых эмоций, которые будут связаны с трогательным признанием или примирением, на которое вы уже и не надеялись. Это будет время, которое подарит вам веру, что любовь и доверие реальны.

Весы — карта Таро "Правосудие"

Этот уикенд принесет вам долгожданное облегчение. То, что долго держало в напряжении, наконец завершится. Возможен важный ответ, решение или разговор, который поставит окончательную точку. Будьте честными с собой и другими, а также сохраняйте спокойствие.

Скорпион — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит о том, что эти выходные могут стать моментом вашей личной силы. Вы будете способны повлиять на ситуацию, которую вы считали сложной или почти безнадежной. Ваше действие, слово или решение может запустить цепь позитивных изменений.

Водолей — карта Таро "Звезда"

"Звезда" говорит о надежде, знаке свыше или внутреннем прозрении. Вы можете вдруг понять, куда двигаться дальше, или получить подтверждение, что выбранный путь правильный. Вы восстановите веру в себя и будущее.

