Когда Сретение Господне 2026 в Украине — новая дата и традиции

Сретение Господне 2026 — какая новая дата праздника в Украине
Каждый год зимой мы встречаем один из двенадцати самых больших церковных праздников — Сретение Господне. День посвящен важному событию, когда младенца Иисуса Христа принесли в Иерусалимский храм, где он встретился с праведным Симеоном. Эта встреча стала символом исполнения древнего обетования и встречи человечества с Богом. С переходом ПЦУ на новоюлианский календарь его дата изменилась.
какая новая дата Сретения Господня, в чем смысл праздника и каковы его главные традиции.
Когда Сретение Господне в 2026 году — новая дата в Украине
Сретение Господне относится к двунадесятым — двенадцати важнейших событий церковного года, оно имеет фиксированную дату и не зависит от Пасхи. По новому церковному календарю праздник приходится на 2 февраля. Напомним, ранее Сретение традиционно отмечали 15 февраля.
История и духовное значение Сретения Господня
Название праздника происходит от старославянского слова "сретение", что означает "встреча". Сретение Господне символизирует встречу человека с Богом, Ветхого и Нового Заветов. Этот праздник также считают переходом к периоду подготовки к Пасхе.
По Евангелию, именно в этот день, на сороковой день после рождения Иисуса Христа, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли Младенца в Иерусалимский храм, как того требовал закон Моисея. В храме Святое Семейство встретил праведный Симеон — мужчина, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Эта встреча стала символом исполнения Божьего обета и завершения долгого ожидания Мессии.
Сретение Господне 2 февраля — главные традиции праздника в Украине
Главная традиция для каждого верующего в этот день — посещение храма. На Сретение служат торжественную литургию и освящают свечи, которые в народе называют сретенскими. Верят, освященная свеча имеет особую защитную силу. Поэтому ее хранили дома весь год и зажигали во время грозы, сильных непогод, тяжелых болезней или в моменты тревоги за семью.
Также в этот день освящают воду, которую верующие хранят как благословение для дома и семьи. В древности на Сретение устраивали крестные ходы с иконами, собирались всей семьей за общим столом, стараясь провести этот день в мире, покое и молитве.
