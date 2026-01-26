Коли Стрітення Господнє 2026 в Україні — нова дата та традиції

Дівчина з білим голубом. Колаж: Новини.LIVE

Щороку взимку ми зустрічаємо одне з дванадцяти найбільших церковних свят — Стрітення Господнє. День присвячений важливій події, коли немовля Ісуса Христа принесли до Єрусалимського храму, де він зустрівся з праведним Симеоном. Ця зустріч стала символом виконання давньої обітниці та зустрічі людства з Богом. З переходом ПЦУ на новоюліанський календар його дата змінилась.

Новини.LIVE розповідає, яка нова дата Стрітення Господнього, у чому сенс свята та які його головні традиції.

Коли Стрітення Господнє у 2026 році — нова дата в Україні

Стрітення Господнє належить до дванадесятих — дванадцяти найважливіших подій церковного року, воно має фіксовану дату й не залежить від Великодня. За новим церковним календарем свято припадає на 2 лютого. Нагадаємо, раніше Стрітення традиційно відзначали 15 лютого.

Ікона Стрітення Господнього. Фото: novostipmr.com

Історія та духовне значення Стрітення Господнього

Назва свята походить від старослов'янського слова "стрітення", що означає "зустріч". Стрітення Господнє символізує зустріч людини з Богом, Старого і Нового Завітів. Це свято також вважають переходом до періоду підготовки до Великодня.

За Євангелієм, саме цього дня, на сороковий день після народження Ісуса Христа, Пресвята Богородиця та праведний Йосип принесли Немовля до Єрусалимського храму, як того вимагав закон Мойсея. У храмі Святу Родину зустрів праведний Симеон — чоловік, якому було обіцяно, що він не помре, доки не побачить Спасителя світу. Ця зустріч стала символом виконання Божої обітниці та завершення довгого очікування Месії.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Стрітення Господнє 2 лютого — головні традиції свята в Україні

Головна традиція для кожного вірянина цього дня — відвідування храму. На Стрітення служать урочисту літургію та освячують свічки, які в народі називають стрітенськими. Вірять, освячена свічка має особливу захисну силу. Тому її зберігали вдома увесь рік та запалювали під час грози, сильних негод, важких хвороб або в моменти тривоги за родину.

Стрітенські свічки. Фото: stroy-podskazka

Також цього дня освячують воду, яку віряни зберігають як благословення для дому та родини. У давнину на Стрітення влаштовували хресні ходи з іконами, збиралися всією родиною за спільним столом, намагаючись провести цей день у мирі, спокої та молитві.

