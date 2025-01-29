Календарь праздников на февраль 2025 — когда выходные дни и даты важных событий

Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: УНИАН

Февраль — месяц, который завершает зиму, постепенно приближая нас к весне. К сожалению, для Украины он сложный, наполненный грустью и скорбью. Расстрелы на Майдане, оккупация Крыма, начало полномасштабного вторжения россии — все это произошло в феврале. И одновременно этот месяц наполнен датами, которые объединяют украинцев в памяти о прошлом и надежде на будущее. День военного журналиста Украины, День Герба Украины, День Героев Небесной Сотни — события, которые будут ждать нас.

Новини.LIVE публикует для Вас календарь праздников и памятных дат на февраль 2025 года, который поможет оставаться в курсе всех крупных и важных событий Украины.

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Последний месяц зимы не принесет никаких дополнительных выходных украинцам. В частности из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно в феврале будет 28 дней, из них:

рабочие — 20;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в последний месяц зимы станут такие даты:

1 и 2 февраля;

8 и 9 февраля;

15 и 16 февраля;

22 и 23 февраля.

Часы, календарь и канцелярия. Фото: freepik.com

Календарь праздников в феврале 2025 года

Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в феврале 2025 года, узнавайте в нашем календаре:

1 февраля — День Робинзона Крузо, Всемирный день борьбы с аспергиллезом, Всемирный день хиджаба;

— День Робинзона Крузо, Всемирный день борьбы с аспергиллезом, Всемирный день хиджаба; 2 февраля — День сурка, День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день укулеле;

— День сурка, День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день укулеле; 3 февраля — День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви;

— День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви; 4 февраля — День безопасной Сети, Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства;

— День безопасной Сети, Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства; 5 февраля — День Государственной специальной службы транспорта в Украине , Всемирный день чтения вслух.

— , Всемирный день чтения вслух. 6 февраля — Всемирный день кино, Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день оптимиста, Международный день бармена;

— Всемирный день кино, Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день оптимиста, Международный день бармена; 7 февраля — День рождения огнетушителя;

— День рождения огнетушителя; 8 февраля — Международный день шотландского виски, День предложения руки и сердца;

— Международный день шотландского виски, День предложения руки и сердца; 9 февраля — Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Всемирный день брака, Международный день пиццы;

— Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Всемирный день брака, Международный день пиццы; 10 февраля — Международный день борьбы с эпилепсией;

— Международный день борьбы с эпилепсией; 11 февраля — День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа) , Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного, День безопасного Интернета;

— , Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного, День безопасного Интернета; 12 февраля — Международный день против использования детей-солдат,

— Международный день против использования детей-солдат, 13 февраля — Международный день женской дружбы , Международный день любви к себе, Международный день шаурмы, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива;

— , Международный день любви к себе, Международный день шаурмы, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива; 14 февраля — День святого Валентина (День влюбленных) , День компьютерщика, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день дарения книг;

— , День компьютерщика, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день дарения книг; 15 февраля — День киберспорта в Украине , Международный день одиночества, Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;

— , Международный день одиночества, Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств; 16 февраля — День военного журналиста Украины , Всемирный день китов;

— , Всемирный день китов; 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

— День спонтанного проявления доброты; 19 февраля — День государственного герба Украины , Всемирный день защиты морских млекопитающих;

— , Всемирный день защиты морских млекопитающих; 20 февраля — День Героев Небесной Сотни , День начала российской агрессии против Украины (именно в этот день в 2014 году началась военная операция с целью оккупации Крыма), День социальной справедливости в Украине , Международный День людей, победивших алкоголизм, Всемирный день управления информацией;

— , (именно в этот день в 2014 году началась военная операция с целью оккупации Крыма), , Международный День людей, победивших алкоголизм, Всемирный день управления информацией; 21 февраля — Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода;

— Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода; 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Всемирный день энцефалита;

— Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Всемирный день энцефалита; 23 февраля — Всемирный день взаимопонимания и мира;

— Всемирный день взаимопонимания и мира; 24 февраля — Начало полномасштабного вторжения россии в Украину ;

— ; 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;

— День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ; 26 февраля — День крымского сопротивления российской оккупации ;

— ; 27 февраля — Международный день оптимиста, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя;

— Международный день оптимиста, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя; 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных Сил, День работников патрульно-постовой службы Украины, Международный день противодействия буллингу, Всемирный день портных, Всемирный день редких заболеваний.

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