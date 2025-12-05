Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на полнолуние 5 декабря по Таро для всех знаков Зодиака
Сегодня, 5 декабря, мы встречаем необычный день, ведь он усилен мощной энергией последнего полнолуния 2025 года. По предсказаниям карт Таро, суперлуние по-разному повлияет на знаки Зодиака: одни почувствуют, что пришло время действовать смело, другие — что стоит остановиться и честно поговорить с собой. Для кого-то эта пятница станет вызовом, для других — день принесет ощущение, что жизнь наконец складывается в правильную мозаику.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)
Сегодня вы можете почувствовать страх перед переменами. Карта дня успокаивает: эти изменения могут принести в жизнь гораздо больше позитива, чем кажется. Полнолуние подталкивает завершить старую историю и не позволять сомнениям держать вас в прошлом.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)
Вы рискуете столкнуться со страхом сдаться перед проблемой, которую не можете контролировать. Лучший выход отойти в сторону и посмотреть на ситуацию со стороны — это позволит увидеть новые возможности.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро Суд (перевернутая)
Сегодня важно не спешить с оценками и выводами относительно людей. Посмотрите глубже — пятница под влиянием полнолуния откроет вам новую сторону ситуации и подскажет, что именно скрыто.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
Этот день усиливает вашу финансовую стабильность и напоминает: результаты приходят туда, где есть системный подход. "Девятка Пентаклей" советует посмотреть, куда уходят ваши ресурсы — сегодня вы можете сделать важную корректировку.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Пятница несет вам событие, которое покажет, на правильном ли пути вы сейчас. Карта дня говорит: важно действовать так, как хотите, чтобы действовали в отношении вас — это принесет нужный результат.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Королева Пентаклей"
Сегодня вы будете теплой и поддерживающей энергией для других, и это вернется к вам позитивом. 5 декабря стоит смягчить тон общения — такой подход к людям откроет новые двери.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Сегодня стоит сосредоточиться на стабильности и защите личных ресурсов. Поставьте четкие границы — полнолуние усиливает способность структурировать жизнь и отсекать лишнее.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Этот день требует решительности - надо защищать свои границы и отстаивать позицию. "Семерка Жезлов" говорит о появлении энергии, усиливающей вашу стойкость, поэтому не сдавайтесь под давлением.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)
5 декабря помогает окончательно отпустить эмоциональную боль, которую вы носили в себе. Карта дня обещает появление ощущения облегчения и новое пространство для радости и новых людей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Солнце"
Это светлый и вдохновенный день, когда вы получаете заряд оптимизма. Энергия этой пятницы поддерживает ваше движение вперед и приносит позитивные новости.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)
Сегодня может возникнуть ощущение, что дела продвигаются медленнее, чем хочется. Но карта дня подсказывает: пауза работает на вас, так что доверьтесь процессу.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)
Возможны проявления ревности или неуверенности, которые покажут, где вам нужно усилить внутреннюю опору. Карта дня советует 5 декабря сосредоточиться на собственных ценностях, а не сравнениях.
