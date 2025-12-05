Відео
Відео

Гороскоп на повню 5 грудня за Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на повню 5 грудня за Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 06:29
Гороскоп на повню 5 грудня 2025 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: AI

Сьогодні, 5 грудня, ми зустрічаємо незвичайний день, адже він підсилений потужною енергією останньої повні 2025 року. За віщуванням карт Таро, супермісяць по-різному вплине на знаки Зодіаку: одні відчують, що настав час діяти сміливо, інші — що варто зупинитися й чесно поговорити із собою. Для когось ця п'ятниця стане викликом, для інших — день принесе відчуття, що життя нарешті складається у правильну мозаїку.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 5 грудня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути страх перед змінами. Карта дня заспокоює: ці зміни можуть принести у життя набагато більше позитиву, ніж здається. Повня підштовхує завершити стару історію та не дозволяти сумнівам тримати вас у минулому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернута)

Ви ризикуєте стикнутися зі страхом здатися перед проблемою, яку не можете контролювати. Найкращий вихід відійти у бік та подивитися на ситуацію зі сторони — це дозволить побачити нові можливості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро Суд (перевернута)

Сьогодні важливо не поспішати з оцінками та висновками щодо людей. Подивіться глибше — п'ятниця під впливом повні відкриє вам нову сторону ситуації та підкаже, що саме приховано.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Цей день підсилює вашу фінансову стабільність і нагадує: результати приходять туди, де є системний підхід. "Дев'ятка Пентаклів" радить подивитися, куди йдуть ваші ресурси — сьогодні ви можете зробити важливе коригування.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

П'ятниця несе вам подію, яка покаже, чи на правильному шляху ви зараз. Карта дня говорить: важливо діяти так, як хочете, щоб діяли щодо вас — це принесе потрібний результат.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сьогодні ви будете теплою та підтримуючою енергією для інших, і це повернеться до вас позитивом. 5 грудня варто пом'якшити тон спілкування — такий підхід до людей відкриє нові двері.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні варто зосередитися на стабільності та захисті особистих ресурсів. Поставте чіткі межі — повня підсилює здатність структурувати життя та відсікати зайве.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Цей день вимагає рішучості — треба захищати свої кордони та відстоювати позицію. "Сімка Жезлів" говорить про появу енергії, що посилює вашу стійкість, тож не здавайтеся під тиском.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

5 грудня допомагає остаточно відпустити емоційний біль, який ви носили в собі. Карта дня обіцяє появу відчуття полегшення та новий простір для радості і нових людей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сонце"

Це світлий і натхненний день, коли ви отримуєте заряд оптимізму. Енергія цієї п'ятниці підтримує ваш рух уперед і приносить позитивні новини.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні може виникнути відчуття, що справи просуваються повільніше, ніж хочеться. Але карта дня підказує: пауза працює на вас, тож довіртеся процесу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Можливі прояви ревнощів або невпевненості, які покажуть, де вам потрібно підсилити внутрішню опору. Карта дня радить 5 грудня зосередитись на власних цінностях, а не порівняннях.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку відкриють дар передбачення у грудні.

Яким знакам Зодіаку грудень відкриє шалений грошовий потік.

Хто зустріне перший місяць зими з неймовірним приливом енергії.

Яким знакам Зодіаку грудень обіцяє доленосні події.

Кому до кінця 2025 року пощастить кардинально змінити життя.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 5 грудня карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
