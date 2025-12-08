Гороскоп на 8 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: AI

Сегодня, 8 декабря, день, когда Луна и Солнце в Стрельце будут подталкивать к развитию и самопознанию. Карты Таро предсказывают: одних знаков Зодиака ожидает мощный прилив энергии, других — время на переосмысление, а кто-то может рассчитывать на финансовую удачу.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 8 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Понедельник может оказаться сложным из-за большого количества задач. Чтобы не потерять контроль и не истощиться вдребезги, стоит сосредоточиться на важном.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Энергия этого дня подсказывает: не заставляйте себя быть везде и одновременно. Позвольте себе отдых и восстановление, чтобы избежать стресса.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Королева Кубков"

События этого дня помогут лучше понять близких. Карта дня советует уделить внимание отношениям и поддержке окружения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Избегание зависти и соперничества станет ключом к спокойствию. Сегодня важно работать над собственной уверенностью и внутренней силой.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

День подходит для анализа результатов и планирования следующих шагов. Таро советуют предпринимать маленькие, но уверенные действия для достижения целей.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

Энергия дня благоприятна для творчества и личного развития. "Солнце" подсказывает оптимизм и ясность мысли помогут принимать важные решения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

Возможны трудности в совместной работе или семейных планах. Карта дня советует проявить терпение и откровенность в коммуникации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Не бойтесь активно решать проблемы. Сегодня Таро подсказывают искать конструктивные способы преодолеть препятствия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Понедельник подарит новые возможности в учебе или карьере. День чрезвычайно благоприятен для начала новых проектов и получения знаний.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Колесница"

8 декабря достичь успеха в делах помогут внимательность и контроль. "Колесница" советует правильно оценивать, когда делегировать задачи, а когда действовать самостоятельно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Энергия дня вдохновляет на оптимизм и веру в собственные силы. Таро советуют сосредоточиться на положительных моментах и будущих планах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Важно структурировать идеи и мечты, чтобы они воплотились в жизнь. Таро советуют найти баланс между творчеством и практическими действиями.

