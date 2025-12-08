Відео
Головна Свята Гороскоп на 8 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 8 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 04:02
Гороскоп на 8 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: AI

Сьогодні, 8 грудня, день, коли Місяць та Сонце у Стрільці підштовхуватимуть до розвитку та самопізнання. Карти Таро віщують: одних знаків Зодіаку очікує потужний приплив енергії, інших — час на переосмислення, а хтось може розраховувати на фінансову удачу.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 8 грудня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Понеділок може виявитися складним через велику кількість задач. Щоб не втратити контроль та не виснажитися вщент, варто зосередитися на важливому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Енергія цього дня підказує: не примушуйте себе бути всюди й одночасно. Дозвольте собі відпочинок і відновлення, щоб уникнути стресу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Події цього дня допоможуть краще зрозуміти близьких. Карта дня радить приділити увагу стосункам та підтримці оточення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Уникнення заздрості та суперництва стане ключем до спокою. Сьогодні важливо працювати над власною впевненістю та внутрішньою силою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

День підходить для аналізу результатів і планування наступних кроків. Таро радять робити маленькі, але впевнені дії для досягнення цілей.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Енергія дня сприятлива для творчості та особистого розвитку. "Сонце" підказує оптимізм і ясність думки допоможуть приймати важливі рішення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)

Можливі труднощі у спільній роботі або сімейних планах. Карта дня радить проявити терпіння і відвертість у комунікації.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Не бійтеся активно вирішувати проблеми. Сьогодні Таро підказують шукати конструктивні способи подолати перешкоди.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Понеділок подарує нові можливості у навчанні або кар'єрі. День надзвичайно сприятливий для початку нових проєктів та отримання знань.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колісниця"

8 грудня досягти успіху в справах допоможуть уважність та контроль. "Колісниця" радить правильно оцінювати, коли делегувати завдання, а коли діяти самостійно.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Енергія дня надихає на оптимізм і віру у власні сили. Таро радять зосередитися на позитивних моментах та майбутніх планах.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Рицар Жезлів" (перевернута)

Важливо структурувати ідеї та мрії, щоб вони втілилися у життя. Таро радять знайти баланс між творчістю та практичними діями.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку зустрінуть грудень на хвилі неймовірної енергії

Кому зі знаків Зодіаку грудень допоможе відкрити шосте чуття.

Хто здобуде фінансову успіх у перший зимовий місяць.

Кому грудень обіцяє доленосні події.

Яким знакам Зодіаку до кінця 2025 року пощастить кардинально змінити життя.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку карта дня карти Таро 8 грудня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
