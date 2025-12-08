Гороскоп на 8 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: AI

Сьогодні, 8 грудня, день, коли Місяць та Сонце у Стрільці підштовхуватимуть до розвитку та самопізнання. Карти Таро віщують: одних знаків Зодіаку очікує потужний приплив енергії, інших — час на переосмислення, а хтось може розраховувати на фінансову удачу.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 8 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Понеділок може виявитися складним через велику кількість задач. Щоб не втратити контроль та не виснажитися вщент, варто зосередитися на важливому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Енергія цього дня підказує: не примушуйте себе бути всюди й одночасно. Дозвольте собі відпочинок і відновлення, щоб уникнути стресу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Події цього дня допоможуть краще зрозуміти близьких. Карта дня радить приділити увагу стосункам та підтримці оточення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Уникнення заздрості та суперництва стане ключем до спокою. Сьогодні важливо працювати над власною впевненістю та внутрішньою силою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

День підходить для аналізу результатів і планування наступних кроків. Таро радять робити маленькі, але впевнені дії для досягнення цілей.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Енергія дня сприятлива для творчості та особистого розвитку. "Сонце" підказує оптимізм і ясність думки допоможуть приймати важливі рішення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)

Можливі труднощі у спільній роботі або сімейних планах. Карта дня радить проявити терпіння і відвертість у комунікації.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Не бійтеся активно вирішувати проблеми. Сьогодні Таро підказують шукати конструктивні способи подолати перешкоди.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Понеділок подарує нові можливості у навчанні або кар'єрі. День надзвичайно сприятливий для початку нових проєктів та отримання знань.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колісниця"

8 грудня досягти успіху в справах допоможуть уважність та контроль. "Колісниця" радить правильно оцінювати, коли делегувати завдання, а коли діяти самостійно.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Енергія дня надихає на оптимізм і віру у власні сили. Таро радять зосередитися на позитивних моментах та майбутніх планах.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Рицар Жезлів" (перевернута)

Важливо структурувати ідеї та мрії, щоб вони втілилися у життя. Таро радять знайти баланс між творчістю та практичними діями.

