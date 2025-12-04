Гороскоп на 4 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: AI

В четверг, 4 декабря, карты Таро подготовили особые подсказки каждому знаку Зодиака. Канун полнолуния в Близнецах насыщен энергией, которая одним приносит озарение, куда двигаться дальше, а другим — потребность расчистить пространство от лишнего.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 4 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вы можете испытывать сожаление, что упустили отличную финансовую возможность. Но карта дня призывает не грустить из-за того что не сбылось, ведь шансы еще будут случаться. Лучше уделить время переоценке приоритетов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Этот день возвращает вам веру в себя и дает ощущение легкости. Вы вспомните, что именно приносит вам радость, и сможете двигаться вперед с обновленной силой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Энергия сегодня вызывает сомнения относительно того, стоит ли продолжать старый проект. Таро подсказывают играть в долгую — не спешите бросать дело, если не дали ему шанса раскрыться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Вы можете столкнуться с эмоцией, которую не хотели признавать — ревностью или обидой. Карта дня говорит: 4 декабря поможет вам мягко проработать эти чувства и вернуть себе уверенность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Кубков"

Сегодня открывается время для глубокого эмоционального анализа, который даст ясность в отношениях. Вы увидите, что интуиция подсказывает правильный путь и помогает избегать конфликтов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Этот четверг может напомнить, насколько важно правильно распределять свою энергию и выполнять обещания, которые дал себе. Пришло время вернуть силу и взять жизнь под контроль.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Вы закопали себя в делах и ежедневных задачах. "Двойка Пентаклей" призывает расставить приоритеты. 4 декабря — отличный день, чтобы оставить лишнее и сосредоточиться на том, что действительно поддерживает ваш баланс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Сегодня эмоции могут спровоцировать импульсивные действия, но карты Таро советуют сдержаться. Будьте внимательны к своим словам и решениям — тишина иногда сильнее прямолинейности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Этот четверг возвращает вам надежду там, где вы почти сдались. Вселенная будто подает знак: ваши желания движутся к реализации, даже если вы этого еще не видите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Луна"

В этот день возможны сомнения, но они приведут к важным открытиям. "Луна" говорит: 4 декабря будет способствовать тому, чтобы лучше разобраться в себе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Вам выпала романтическая карта, которая подсказывает — этот день дарит шанс увидеть красоту в других и восстановить доверие в людях. Возможно, вы потеряли чувство оптимизма или боитесь сблизиться с кем-то. Но сегодня может все измениться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Этот четверг дает вам ощущение победы, которая уже близко. Карта дня советует 4 декабря не сдаваться — путь, который вы выбрали, приведет к нужному результату.

