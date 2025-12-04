Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 4 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 4 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 06:03
Гороскоп на 4 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: AI

В четверг, 4 декабря, карты Таро подготовили особые подсказки каждому знаку Зодиака. Канун полнолуния в Близнецах насыщен энергией, которая одним приносит озарение, куда двигаться дальше, а другим — потребность расчистить пространство от лишнего.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 4 декабря 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вы можете испытывать сожаление, что упустили отличную финансовую возможность. Но карта дня призывает не грустить из-за того что не сбылось, ведь шансы еще будут случаться. Лучше уделить время переоценке приоритетов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Этот день возвращает вам веру в себя и дает ощущение легкости. Вы вспомните, что именно приносит вам радость, и сможете двигаться вперед с обновленной силой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Энергия сегодня вызывает сомнения относительно того, стоит ли продолжать старый проект. Таро подсказывают играть в долгую — не спешите бросать дело, если не дали ему шанса раскрыться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Вы можете столкнуться с эмоцией, которую не хотели признавать — ревностью или обидой. Карта дня говорит: 4 декабря поможет вам мягко проработать эти чувства и вернуть себе уверенность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Кубков"

Сегодня открывается время для глубокого эмоционального анализа, который даст ясность в отношениях. Вы увидите, что интуиция подсказывает правильный путь и помогает избегать конфликтов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Этот четверг может напомнить, насколько важно правильно распределять свою энергию и выполнять обещания, которые дал себе. Пришло время вернуть силу и взять жизнь под контроль.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Вы закопали себя в делах и ежедневных задачах. "Двойка Пентаклей" призывает расставить приоритеты. 4 декабря — отличный день, чтобы оставить лишнее и сосредоточиться на том, что действительно поддерживает ваш баланс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Сегодня эмоции могут спровоцировать импульсивные действия, но карты Таро советуют сдержаться. Будьте внимательны к своим словам и решениям — тишина иногда сильнее прямолинейности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Этот четверг возвращает вам надежду там, где вы почти сдались. Вселенная будто подает знак: ваши желания движутся к реализации, даже если вы этого еще не видите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Луна"

В этот день возможны сомнения, но они приведут к важным открытиям. "Луна" говорит: 4 декабря будет способствовать тому, чтобы лучше разобраться в себе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Вам выпала романтическая карта, которая подсказывает — этот день дарит шанс увидеть красоту в других и восстановить доверие в людях. Возможно, вы потеряли чувство оптимизма или боитесь сблизиться с кем-то. Но сегодня может все измениться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Этот четверг дает вам ощущение победы, которая уже близко. Карта дня советует 4 декабря не сдаваться — путь, который вы выбрали, приведет к нужному результату.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кому первая неделя декабря принесет удачу во всех делах.

Каким знакам Зодиака откроется дар предвидения в декабре.

Кто обретет финансовую удачу в первый месяц зимы.

Какие знаки Зодиака встретят декабрь на волне невероятной энергии.

Кто встретит судьбоносные события в первый месяц зимы.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 4 декабря карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации