Гороскоп на 4 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

У четвер, 4 грудня, карти Таро підготували особливі підказки кожному знаку Зодіаку. Переддень повні у Близнюках насичений енергією, яка одним приносить осяяння, куди рухатись далі, а іншим — потребу розчистити простір від зайвого.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 4 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчувати жаль, що упустили чудову фінансову можливість. Але карта дня закликає не сумувати через те що не справдилось, адже шанси ще траплятимуться. Краще приділити час переоцінці пріоритетів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день повертає вам віру в себе та дає відчуття легкості. Ви згадаєте, що саме приносить вам радість, і зможете рухатися вперед з оновленою силою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

Енергія сьогодні викликає сумніви щодо того, чи варто продовжувати старий проєкт. Таро підказують грати в довгу — не поспішайте кидати справу, якщо не дали їй шансу розкритися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Ви можете зіштовхнутися з емоцією, яку не хотіли визнавати — ревнощами або образою. Карта дня говорить: 4 грудня допоможе вам м'яко пропрацювати ці почуття та повернути собі впевненість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Сьогодні відкривається час для глибокого емоційного аналізу, який дасть ясність у стосунках. Ви побачите, що інтуїція підказує правильний шлях і допомагає уникати конфліктів.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Цей четвер може нагадати, наскільки важливо правильно розподіляти свою енергію й виконувати обіцянки, які дав собі. Настав час повернути силу та взяти життя під контроль.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Ви закопали себе у справах та щоденних завданнях. "Двійка Пентаклів" закликає розставити пріоритети. 4 грудня — чудовий день, щоб залишити зайве та зосередитись на тому, що справді підтримує ваш баланс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)

Сьогодні емоції можуть спровокувати імпульсивні дії, але карти Таро радять стриматися. Будьте уважні до своїх слів та рішень — тиша інколи сильніша за прямолінійність.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Цей четвер повертає вам надію там, де ви майже здалися. Всесвіт ніби подає знак: ваші бажання рухаються до реалізації, навіть якщо ви цього ще не бачите.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Місяць"

Цього дня можливі сумніви, але вони приведуть до важливих відкриттів. "Місяць" говорить: 4 грудня сприятиме тому, щоб краще розібратися в собі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Вам випала романтична карта, яка підказує — цей день дарує шанс побачити красу в інших та відновити довіру в людей. Можливо, ви втратили відчуття оптимізму або боїтеся зблизитися з кимось. Але сьогодні може все змінитися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей четвер дає вам відчуття перемоги, яка вже близько. Карта дня радить 4 грудня не здаватися — шлях, який ви обрали, приведе до потрібного результату.

