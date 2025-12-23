Гороскоп на 23 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Сегодня, 23 декабря, Таро предвещают знакам Зодиака день активных действий. Коллективная карта дня — "Отшельник" в перевернутом положении — говорит о выходе из внутренней тишины и готовности двигаться дальше с новым пониманием себя.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 23 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вам стоит слушать свою интуицию. Этот день поможет собрать мысли воедино и найти ответы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Справедливость"

Карта дня призывает быть честными с собой и другими. Это поможет вам почувствовать внутреннюю гармонию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать отчужденность от эмоциональной ситуации, которая вышла из-под вашего контроля. Карта дня призывает беречь внутренний баланс и не заставлять себя чувствовать то, к чему вы еще не готовы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Таро обещают вам стабильность, которая приходит через дисциплину и практический подход. Сегодня ваши ежедневные привычки и финансовые решения работают в пользу внутреннего спокойствия.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

В этот вторник вы можете ощутить недостаток мотивации, но это шанс сосредоточиться на самом важном. Не стоит распылять силы на мелочи.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Сегодня полезно осознать, что задержки — это не помеха, а уроки, которые приближают к успеху. Карта дня говорит, что этот день откроет новые перспективы, но если вы не будете сопротивляться переменам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новом начале. Перед вами предстанет важное дело, связанное с работой, обучением или повышением квалификации. Сегодня важно быть терпеливым к себе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

Вам стоит вернуться к активной жизни, но без резких рывков. Карта дня говорит, что продуктивность будет расти, если вы совместите действие с восстановлением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

В этот день вы можете почувствовать бремя обязанностей. Важно распознать, что реально нуждается в вашем внимании. Отказ от лишнего облегчит путь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

23 декабря Таро предостерегают вас от поспешных решений и импульсивности. Самоконтроль поможет вовремя остановиться, а продуманный план принесет больше пользы, чем быстрые и необдуманные действия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Вы получите ясность мыслей, которая поможет решать сложные ситуации. "Туз Мечей" советует прислушаться к себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Король Мечей"

В этот вторник ваша способность мыслить логично и разумно станет опорой в любых вопросах. Вы способны установить четкие границы и уверенно двигаться вперед.

