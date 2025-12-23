Відео
Головна Свята Гороскоп на 23 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 23 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 03:55
Гороскоп на 23 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Сьогодні, 23 грудня, Таро віщують знакам Зодіаку день активних дій. Колективна карта дня — "Відлюдник" у перевернутому положенні — говорить про вихід з внутрішньої тиші та готовність рухатися далі з новим розумінням себе.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 23 грудня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Самітник"

Сьогодні вам варто слухати свою інтуїцію. Цей день допоможе зібрати думки докупи та знайти відповіді.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Справедливість"

Карта дня закликає бути чесними із собою та іншими. Це допоможе вам відчути внутрішню гармонію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути відчуженість від емоційної ситуації, яка вийшла з-під вашого контролю. Карта дня закликає берегти внутрішній баланс і не змушувати себе відчувати те, до чого ви ще не готові.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Таро обіцяють вам стабільність, яка приходить через дисципліну та практичний підхід. Сьогодні ваші щоденні звички та фінансові рішення працюють на користь внутрішнього спокою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

У цей вівторок ви можете відчути брак мотивації, але це шанс зосередитися на найважливішому. Не варто розпорошувати сили на дрібниці.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Сьогодні корисно усвідомити, що затримки — це не перешкода, а уроки, які наближають до успіху. Карта дня каже, що цей день відкриє нові перспективи, але якщо ви не будете чинити опір змінам.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про новий початок. Перед вами постане важлива справа, пов'язана з роботою, навчанням або підвищенням кваліфікації. Сьогодні важливо бути терплячим до себе.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Вам варто повернутися до активного життя, але без різких ривків. Карта дня говорить, що продуктивність зростатиме, якщо ви поєднаєте дію з відновленням.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Цього дня ви можете відчути тягар обов'язків. Важливо розпізнати, що реально потребує вашої уваги. Відмова від зайвого полегшить шлях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)

23 грудня Таро застерігають вас від поспішних рішень і імпульсивності. Самоконтроль допоможе вчасно зупинитися, а продуманий план принесе більше користі, ніж швидкі та необдумані дії.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Мечів"

Ви отримаєте ясність думок, яка допоможе вирішувати складні ситуації. "Туз Мечів" радить прислухатися до себе.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Король Мечів"

У цей вівторок ваша здатність мислити логічно й розумно стане опорою в будь-яких питаннях. Ви здатні встановити чіткі межі і впевнено рухатися вперед.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 23 грудня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
