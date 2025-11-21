Видео
Психология

Армия
Главная Праздники Гороскоп на 21 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:31
Гороскоп на 21 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Пятница, 21 ноября, обещает стать днем смелых шагов и укрепления позиций. По предсказанию карт Таро, некоторых знаков Зодиака этот день будет подталкивать к переосмыслению и внутренней честности, других — к восстановлению сил. Есть и те, кто получит намек от судьбы о необходимости отпустить прошлое.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 21 ноября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня вам важно сосредоточиться на личной финансовой безопасности и пересмотреть подход к деньгам. Планирование бюджета поможет заложить основу для стабильности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

Пятница может принести внезапное изменение, которое разрушит старую конструкцию, чтобы дать место новой. Не пугайтесь хаоса — он закладывает фундамент для будущего обновления.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня картина дня ведет вас к внутренней работе и тишине, где рождаются правильные решения. Анализ собственных действий, мыслей и чувств откроет ответы, которые вы давно искали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Пятница усиливает вашу эмоциональность и творчество, открывая путь к искренним чувствам в любви. Карта дня советует довериться потоку — иногда именно спонтанность делает отношения теплее.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Сегодня вы получите импульс к изменениям в доме или личном пространстве — возможно, даже захотите переехать. "Восьмерка Кубков" говорит: любые обновления интерьера или планировки дадут ощущение нового старта.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Кубков, перевернутая"

Наступает момент завершения непростой истории, которая держала вас эмоционально привязанными. 21 ноября возможен решающий этап, который принесет облегчение и внутреннее восстановление.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Пятница требует остановки и восстановления сил, даже если вы привыкли держать ритм. "Четверка Мечей" советует установить четкие границы — это поможет избежать истощения и вернуть равновесие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вам стоит позволить событиям разворачиваться естественно, без попыток контролировать всех и все. Карта дня подчеркивает: ответственность других — не ваша ноша. Понимание такой простой истины принесет вам внутреннее спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Перед вами — предупредительный знак не перегружать себя финансово или физически. Ограничьте лишние расходы и избегайте решений, которые могут ухудшить ситуацию — это поможет выровнять курс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня возвращается вера в собственные силы и ощущение, что события наконец-то идут в правильном направлении. Позвольте оптимизму работать на вас — он станет двигателем ваших следующих шагов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

21 ноября может показать, где вы потеряли фокус и позволили мелочам отвлекать вас от важного. Карта дня советует четко определить приоритеты и воспользоваться помощью человека, который способен держать вас в рамках.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Все добро, которое вы когда-то вкладывали в отношения и людей, наконец вернется к вам. Это день взаимности, когда искренние шаги получают ответ в виде поддержки и благодарности.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
