Гороскоп на 21 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Пятница, 21 ноября, обещает стать днем смелых шагов и укрепления позиций. По предсказанию карт Таро, некоторых знаков Зодиака этот день будет подталкивать к переосмыслению и внутренней честности, других — к восстановлению сил. Есть и те, кто получит намек от судьбы о необходимости отпустить прошлое.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 21 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня вам важно сосредоточиться на личной финансовой безопасности и пересмотреть подход к деньгам. Планирование бюджета поможет заложить основу для стабильности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

Пятница может принести внезапное изменение, которое разрушит старую конструкцию, чтобы дать место новой. Не пугайтесь хаоса — он закладывает фундамент для будущего обновления.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня картина дня ведет вас к внутренней работе и тишине, где рождаются правильные решения. Анализ собственных действий, мыслей и чувств откроет ответы, которые вы давно искали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Пятница усиливает вашу эмоциональность и творчество, открывая путь к искренним чувствам в любви. Карта дня советует довериться потоку — иногда именно спонтанность делает отношения теплее.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Сегодня вы получите импульс к изменениям в доме или личном пространстве — возможно, даже захотите переехать. "Восьмерка Кубков" говорит: любые обновления интерьера или планировки дадут ощущение нового старта.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Кубков, перевернутая"

Наступает момент завершения непростой истории, которая держала вас эмоционально привязанными. 21 ноября возможен решающий этап, который принесет облегчение и внутреннее восстановление.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Пятница требует остановки и восстановления сил, даже если вы привыкли держать ритм. "Четверка Мечей" советует установить четкие границы — это поможет избежать истощения и вернуть равновесие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вам стоит позволить событиям разворачиваться естественно, без попыток контролировать всех и все. Карта дня подчеркивает: ответственность других — не ваша ноша. Понимание такой простой истины принесет вам внутреннее спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Перед вами — предупредительный знак не перегружать себя финансово или физически. Ограничьте лишние расходы и избегайте решений, которые могут ухудшить ситуацию — это поможет выровнять курс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня возвращается вера в собственные силы и ощущение, что события наконец-то идут в правильном направлении. Позвольте оптимизму работать на вас — он станет двигателем ваших следующих шагов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

21 ноября может показать, где вы потеряли фокус и позволили мелочам отвлекать вас от важного. Карта дня советует четко определить приоритеты и воспользоваться помощью человека, который способен держать вас в рамках.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Все добро, которое вы когда-то вкладывали в отношения и людей, наконец вернется к вам. Это день взаимности, когда искренние шаги получают ответ в виде поддержки и благодарности.

