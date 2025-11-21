Гороскоп на 21 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

П'ятниця, 21 листопада, обіцяє стати днем сміливих кроків та зміцнення позицій. За віщуванням карт Таро, деяких знаків Зодіаку цей день підштовхуватиме до переосмислення та внутрішньої чесності, інших — до відновлення сил. Є й ті, хто отримає натяк від долі про необхідність відпустити минуле.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 21 листопада 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні вам важливо зосередитись на особистій фінансовій безпеці та переглянути підхід до грошей. Планування бюджету допоможе закласти основу для стабільності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вежа"

П'ятниця може принести раптову зміну, яка зруйнує стару конструкцію, щоб дати місце новому. Не лякайтесь хаосу — він закладає фундамент для майбутнього оновлення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні картина дня веде вас до внутрішньої роботи та тиші, де народжуються правильні рішення. Аналіз власних дій, думок та почуттів відкриє відповіді, яких ви давно шукали.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

П'ятниця підсилює вашу емоційність і творчість, відкриваючи шлях до щирих почуттів у коханні. Карта дня радить довіритися потоку — інколи саме спонтанність робить стосунки теплішими.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Сьогодні ви отримаєте імпульс до змін у домі чи особистому просторі — можливо, навіть захочете переїхати. "Вісімка Кубків" говорить: будь-які оновлення інтер'єру або планування дадуть відчуття нового старту.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків, перевернута"

Настає момент завершення непростої історії, яка тримала вас емоційно прив'язаними. 21 листопада можливий вирішальний етап, що принесе полегшення та внутрішнє відновлення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

П'ятниця вимагає зупинки та відновлення сил, навіть якщо ви звикли тримати ритм. "Четвірка Мечів" радить встановити чіткі межі — це допоможе уникнути виснаження та повернути рівновагу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні вам варто дозволити подіям розгортатися природно, без спроб контролювати всіх і все. Карта дня наголошує: відповідальність інших — не ваша ноша. Розуміння такої простої істини принесе вам внутрішній спокій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Перед вами — попереджувальний знак не перевантажувати себе фінансово чи фізично. Обмежте зайві витрати та уникайте рішень, що можуть погіршити ситуацію — це допоможе вирівняти курс.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні повертається віра у власні сили та відчуття, що події нарешті йдуть у правильному напрямку. Дозвольте оптимізму працювати на вас — він стане рушієм ваших наступних кроків.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів" (перевернута)

21 листопада може показати, де ви втратили фокус і дозволили дрібницям відволікати вас від важливого. Карта дня радить чітко визначити пріоритети та скористатися допомогою людини, яка здатна тримати вас у рамках.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Усе добро, яке ви колись вкладали у стосунки та людей, нарешті повернеться до вас. Це день взаємності, коли щирі кроки отримують відповідь у вигляді підтримки та вдячності.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кого супроводжуватиме удача у сфері фінансів до 23 листопада.

Яким знакам Зодіаку треба бути обережними до 24 листопада.

Які знаки Зодіаку почують неймовірні новини до кінця цього тижня.

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосні події у грудні.

Які знаки Зодіаку кардинально змінить своє життя до кінця 2025 року.