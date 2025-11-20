Гороскоп на 20 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Сегодня, 20 ноября, по предсказанию карт Таро, энергия дня чрезвычайно сильна. Поэтому большинство знаков Зодиака почувствуют движение вперед, будто кто-то незаметно подталкивает к смелым решениям и честному разговору с собой. Некоторые получат подсказку, которая поможет решить давние вопросы, другим выпадет шанс разобраться в отношениях или старых обидах.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 20 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Сегодня вы способны начать с чистого листа и быстро вернуть себе контроль над ситуацией. Ваши действия сильнее эмоций — используйте это, чтобы сделать шаг вперед уже сейчас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Рутина держит вас на месте, и сегодня пришло время хоть немного выйти за пределы привычного. Даже минимальное изменение поможет увидеть перспективы, которых вы раньше не замечали.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Возможна обида или разочарование, которые еще болят, но не стоит скрывать свои эмоции. Карта дня советует дать себе время — уже на следующей неделе станет легче дышать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Кубков"

Сегодня вы особенно открыты к чужим эмоциям, и это легко истощает. Сосредоточьтесь на себе: внутреннее восстановление сейчас важнее любых посторонних проблем.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Избегайте импульсивных решений — они могут создать лишние проблемы. 20 ноября лучше действовать с холодной головой, наблюдая за ситуацией со стороны.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Вы можете заметить несправедливый обмен энергией или отношение "беру больше, чем даю". Карта дня советует честно очертить свои границы, но сделать это мягко и благоразумно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Ваши старания дают результат, но сегодня нужно об этом напомнить другим. "Семерка Пентаклей" говорит: не стесняйтесь говорить о своих заслугах — это лишь укрепит вашу позицию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Звезда" (перевернутая)

В этот четверг возможны сомнения в отношениях или непонимание с партнером. Время откровенно поговорить о совместном будущем и определить, где именно вы сейчас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

20 ноября вы выходите из сложного периода, но нуждаетесь в отдыхе и честности с собой. Прислушайтесь к сердцу — оно подскажет правильное направление.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Результаты прошлых действий возвращаются к вам сегодня — как награда или как урок. Если что-то не устраивает, помните: новый путь начинается с решения, которое вы принимаете именно сейчас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

Вы устали больше, чем кажется. В этот четверг важно не форсировать события — выберите спокойствие и позвольте себе восстановиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Иерофант" (перевернутая)

День подталкивает к нестандартным решениям и отходу от традиций. Доверьтесь себе — небольшое нарушение правил поможет вам открыть новые возможности.

