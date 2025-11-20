Гороскоп на 20 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Сьогодні, 20 листопада, за віщуванням карт Таро, енергія дня надзвичайно сильна. Тому більшість знаків Зодіаку відчують рух уперед, ніби хтось непомітно підштовхує до сміливих рішень і чесної розмови із собою. Деякі отримають підказку, яка допоможе розв'язати давні питання, іншим випаде шанс розібратись у стосунках або старих образах.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 20 листопада 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Сьогодні ви здатні почати з чистого аркуша і швидко повернути собі контроль над ситуацією. Ваші дії сильніші за емоції — використайте це, щоб зробити крок вперед уже зараз.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

Рутина тримає вас на місці, і сьогодні прийшов час хоч трохи вийти за межі звичного. Навіть мінімальна зміна допоможе побачити перспективи, яких ви раніше не помічали.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Можлива образа або розчарування, які ще болять, але не варто приховувати свої емоції. Карта дня радить дати собі час — вже наступного тижня стане легше дихати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Кубків"

Сьогодні ви особливо відкриті до чужих емоцій, і це легко виснажує. Зосередьтеся на собі: внутрішнє відновлення зараз важливіше за будь-які сторонні проблеми.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дурень" (перевернута)

Уникайте імпульсивних рішень — вони можуть створити зайві проблеми. 20 листопада краще діяти з холодною головою, спостерігаючи за ситуацією збоку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Ви можете помітити несправедливий обмін енергією або ставлення "беру більше, ніж даю". Карта дня радить чесно окреслити свої межі, але зробити це м'яко й розсудливо.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Ваші старання дають результат, але сьогодні потрібно про це нагадати іншим. "Сімка Пентаклів" говорить: не соромтеся говорити про свої заслуги — це лише зміцнить вашу позицію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Зірка" (перевернута)

У цей четвер можливі сумніви у стосунках або нерозуміння з партнером. Час відверто поговорити про спільне майбутнє та визначити, де саме ви зараз.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

20 листопада ви виходите із складного періоду, але потребуєте відпочинку та чесності з собою. Прислухайтеся до серця — воно підкаже правильний напрямок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Результати минулих дій повертаються до вас сьогодні — як нагорода або як урок. Якщо щось не влаштовує, пам'ятайте: новий шлях починається з рішення, яке ви приймаєте саме зараз.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Ви втомилися більше, ніж здається. У цей четвер важливо не форсувати події — оберіть спокій та дозвольте собі відновитись.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Ієрофант" (перевернута)

День підштовхує до нестандартних рішень і відходу від традицій. Довіртесь собі — невелике порушення правил допоможе вам відкрити нові можливості.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку треба бути обережними до 24 листопада.

Які знаки Зодіаку почують неймовірні новини до кінця цього тижня.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить з грошима до 23 листопада.

Які знаки Зодіаку кардинально змінить своє життя до кінця 2025 року.

Кому слід подбати про своє здоров'я в останній місяць осені.